Dal 6 all’11 agosto 2023 a Giungano, in provincia di Salerno, torna la Festa dell’Antica Pizza Cilentana giunta alla diciassettesima edizione. In contemporanea, dopo il successo dell’anno passato, la seconda attesissima edizione del Premio Giungano, nato per celebrare un territorio unico con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Giungano, L’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il nome Giungano deriva dal latino Juncus, simbolo dell’Unione, jungere, cioè, legare, (il giunco è una pianta usata per fare ceste e legacci n.d.r.) e il Premio sarà infatti destinato a personaggi ed artisti del panorama internazionale che hanno saputo unire la tradizione all’innovazione, creando legami importanti di contaminazione per la conservazione e l’evoluzione della memoria storica.

La Festa dell’Antica Pizza Cilentana

Ogni anno si rinnova la celebrazione di questa terra meravigliosa, del suo grano e le sue tradizioni con la Festa dell’Antica Pizza Cilentana organizzata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola dell’Associazione Cilentum Pizza.

L’evento si è ritagliato uno spazio di prim’ordine tra gli eventi estivi della Campania con sei giorni intensi e profumati, per il palato, l’olfatto, gli occhi e il cuore: a Giungano, dove tutto fiorisce, si rinnova la tradizione con l’enogastronomia cilentana e la buona musica.

Una grande festa della tradizione cilentana che richiama, ogni sera, migliaia di persone che inondano il centro storico e che ospiterà ancora personaggi straordinari della nostra Italia; eccellenze della cultura italiana in ogni sua espressione dalla musica al giornalismo all’enogastronomia, per un viaggio che affonda le sue radici nel passato ma che guarda con fiducia e forza al futuro.

Giochi della memoria, laboratori di balli tradizionali e percussioni, rievocazioni storiche all’insegna della condivisione di un intero paese che generosamente accoglie i visitatori.

<<Sono profondamente legato alle tradizioni del territorio – spiega Pietro Manganelli presidente dell’Associazione Cilentum Pizza – e l’idea è nata proprio dall’esigenza di restituire a Giungano il posto che merita. Credo che la sua storia, l’eccellenza dei suoi prodotti, frutto del lavoro paziente e operoso della terra e del cibo, debba essere recuperato e promosso. La Festa è anche un momento di aggregazione importantissimo che vede impegnato tutto il paese, dagli anziani ai bambini, che partecipano attivamente facendo ognuno la propria parte>>.

Premio Nazionale Giungano Cilentum

A fare da splendida cornice torna per il secondo anno il Premio Giungano: un evento, guidato dal direttore artistico Michele Pecora in collaborazione con la poliedrica Melissa Di Matteo, proporrà un vero viaggio nella musica popolare e contemporanea, fatto di contaminazione e uno sguardo al futuro.

Il direttore Pecora nel presentare l’edizione 2023, ha detto che: <<quest’anno ci saranno ospiti internazionali che celebreranno la Musica e le sue meravigliose contaminazioni, per serate che saranno la cornice perfetta alla Festa dell’antica Pizza Cilentana ormai famosa su tutto il territorio nazionale>>.

Tra gli artisti di fama internazionale che saliranno sul palco, la Nuova Compagnia di Canto Popolare (Foto sopra) che dal 1970 diffonde in tutto il mondo gli autentici valori della tradizione del popolo campano, poi Mario Reyes che con i Gipsy Kings ha fatto ballare intere generazioni torna in Italia per incantare il pubblico di Giungano ed infine i Tarantolati di Tricarico.

Giungano: la cittadinanza onoraria a Michele Pecora

Michele Pecora, è un figlio del Cilento, un cantastorie, un artigiano di parole che ha saputo, nella sua lunga e fortunata carriera, rimanere “a tempo con i tempi”, senza però rinunciare alle sue ballate, alla sua musica e a uno stile inconfondibile. La sua musica è frutto anche dell’amore per la sua terra natia (Agropoli in provincia di Salerno) e delle sue radici e la passione nella direzione artistica di questo evento, ne sono la dimostrazione.

Un amore ricambiato: l’artista infatti sarà insignito dal Comune di Giungano, proprio in occasione della Festa, della cittadinanza onoraria, in un ulteriore occasione per festeggiare e consolidare questo fortunato sodalizio.

A regnare su tutto, l’Antica Pizza cilentana che nasce dall’abbraccio, dall’unione della semola di grano duro con la farina di grano tenero, per un impasto unico nel suo genere con il quale si faceva il pane.

Si ricorda come il sabato, che era un giorno di festa, scaldati i forni, si impastava l’antica pizza sia per verificare la temperatura del forno che per il piacere di riunire le famiglie nel giorno del riposo.

Il grano è la sostanza dei nostri pensieri, la terra produce il grano, l’uomo produce il sogno del grano ed è il sogno che consente il realizzarsi delle cose…L’Antica Pizza Cilentana a Giungano è Festa!