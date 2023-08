Lisbona è allegra, divertente, colorata e piena di vita, durante il periodo estivo si anima di feste, eventi, sagre e mercatini per tutti i gusti: in particolare, ogni anno ad agosto vanno in scena le “Festas do Mar”, un festival molto importante per il Portogallo che raduna moltissimi locali e turisti. Nate da una tradizione popolare di un piccolo villaggio di pescatori, queste feste risalgono agli anni ’40, all’epoca erano molto legate alla processione che celebra la Madonna dei Naviganti, ma non erano cosi popolari. Nel 1992 grazie alle associazioni locali dei pescatori questo festival è divenuto più celebre richiamando l’attenzione di molte persone.

Il Portogallo ha un forte legame con la musica, il genere nazionale più famoso è il “Fado”, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio intangibile dell’umanità. Questo paese non vive, però, solo di questo tipo di musica: dagli anni 2000, grazie ad internet, agli mp3 e poi agli streaming hanno preso piede generi musicali diversi, dal pop al rock al soul. Quest’anno il palcoscenico naturale di Cascais, accarezzato dalla raffinata brezza marittima, si illuminerà dal 24 al 27 agosto 2023 e poi dal 31 agosto al 3 settembre, durante queste serate 35 artisti allieteranno le calde notti estive in riva al mare. La serata di apertura si svolgerà giovedì 24 agosto, sul palco saliranno cantanti del calibro di Barbara Tinco, una delle cantanti e cantautrici più giovani del Portogallo, Miguel Araùjo, uno dei migliori compositori e interpreti, creatore di alcuni dei più grandi successi portoghesi, ha composto Crónicas da Cidade Grande, un brano che nella prima settimana di uscita si è posizionato primo nella classifica di iTunes.

Ad emozionare ed intrattenere il pubblico ci sarà anche Josè Cid, cantante, compositore e musicista, autore di numerosi successi nazionali e rappresentante del Portogallo all’Eurovision Song Festival del 1980. Con una carriera di oltre 60 anni, Cid ha ottenuto 25 dischi d’argento, otto d’oro e tre di platino in Portogallo. Le serate concerto proseguono poi con Fernando Daniel, divenuto celebre grazie alla sua partecipazione a X Factor e a The Voice Portugal dove ha vinto la quarta edizione. Non solo solisti, sul palco di Praia di Ribeira saliranno anche celebri band come quella dei Black Mamba, il nome di questo gruppo trae ispirazione dal loro stile musicale, definito accattivante ed ipnotico proprio come il mamba nero. Nel 2021 questa band è divenuta ancora più celebre grazie alla vittoria del Festival di Canção. A fa ballare tutto il pubblico ci penseranno gli Xutos & Pontapés, il quartetto divenuto famoso per aver portato la musica Rock in Portogallo.

Il genere pop sarà portato in scena dalla band Os Quatro e Meia, saliti alla ribalta nel 2013 dopo un’esibizione divenuta virale a un concerto universitario organizzato per la raccolta fondi per una scuola di ballo. Che si preferisca il genere pop, il soul o il rock le Festas do Cascais accontentano tutti i gusti. A soli 30 minuti da Lisbona, Cascais è bella e raffinata e ha tanto da offrire: cultura, natura e gastronomia, in occasione delle Feste del Mare, oltre ai numerosi concerti, tutti gratuiti, si terrà l’emozionante processione in onore della Madonna dei Naviganti tra i vicoli del villaggio. La serata conclusiva del festival si terrà domenica 3 settembre con uno spettacolare evento pirotecnico. Le Festas do Mar sono l’occasione giusta per conoscere, scoprire e immergersi nella meravigliosa atmosfera del Portogallo, un paese che travolge il cuore e gli occhi di emozioni e sensazioni sublimi. Per raggiungere la baia di Cascais è ideale alloggiare a Lisbona, dalla città partono, infatti, treni regionali e autobus ogni 20 minuti circa e in 30 minuti si raggiunge la piccola cittadina: nel cuore della capitale portoghese sorgono gli Heritage Hotels, deliziosi alberghi di charme inseriti in piccoli edifici o dimore storiche capaci di regalare un’atmosfera speciale e familiare ma allo stesso tempo lussuosa ed elegante.