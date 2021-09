Si è concluso domenica sera a Roma, presso lo spazio “Esposizioni”, il Re Cook Show, uno degli eventi più attesi della kermesse green “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”. L’appuntamento fonde il piacere e i sapori della gastronomia con l’attenzione per il recupero dei prodotti di carto e/o delle tradizioni culinarie locali. Sono state presentate, sotto lo sguardo benevolo della Direttrice Anna Maria Palma e dello chef Alessio Guidi della Scuola di Cucina TuChef, i piatti delle ricette finaliste che food blogger e appassionati di cucina hanno presentato durante il contest via social.

IL RE COOK SHOW – Concept del contest 2021 è “150 anni – Un “capitale” di tradizioni”, per festeggiare i 150 anni dalla proclamazione di Roma come Capitale d’Italia. Tutti i partecipanti hanno reinterpretato i piatti più noti della tradizione romana, elaborando “proposte fusion” che tengano conto delle proprie tradizioni ed esperienze – locali o regionali – creando così una nuova ricetta “Made in Italy” che unisca i sapori di Roma Capitale con le sfumature dei territori, con un occhio all’importanza di guardare alla sostenibilità e al recupero di ingredienti semplici quale paradigma contemporaneo del cambiamento. La ricetta reinterpretata è stata quindi associata a un sonetto romanesco. Circa cento le ricette pervenute, trenta invece quelle che sono state prese in esame da due giurie: quella qualificata e quella social.

LE RICETTE VINCITRICI – Primo posto, per la giuria qualificata, per Alessia Baisi con la ricetta “Sripp-food”. Per il secondo posto un ex aequo: Regina Elisabetta con la ricetta “Il pollo di Trilussa che sarebbe piaciuto pure a Napoleone” ed Elisa Graziani con le “Rigaglie alla romana con carciofi”.

Altri due nomi, entrambi per il terzo gradino del podio: Claudia Carrisi con “Involtino Vignarola alla romana a modo mio” ed Elison Ricci con “Gricia campagnola”.

Prima classificata per i social: Melody Maria Ricci con la sua ricetta “Pollo con i peperoni alla romana rivisitato in chiave campestre”.

Erano presenti all’appuntamento, condotto dall’attore Gianluca Delle Fontane, anche il direttore dello spazio Esposizioni Armando Bianco, Tommaso Piersanti e Luana Salinetti di Le Squisivoglie e la nutrizionista Michela Troiani.