Dal 28 giugno al 5 luglio 2026, l’isola di Favignana accoglie una nuova edizione di FestivalFlorio, il festival culturale delle Isole Egadi. Nato nel 2012, il progetto cresce anno dopo anno come spazio di incontro tra arti, persone e idee, trasformando l’isola in un palcoscenico diffuso dove musica, teatro, letteratura e dialoghi d’autore si intrecciano in un racconto contemporaneo del Mediterraneo.

Il Festival si sviluppa a Favignana, con appendici anche a Marettimo e Levanzo, coinvolgendo luoghi simbolici, architetture storiche e spazi affacciati sul mare. Il programma unisce concerti, spettacoli, incontri, masterclass e percorsi enogastronomici, costruendo un calendario aperto e trasversale. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

«Il FestivalFlorio rappresenta un elemento centrale per la crescita culturale e turistica delle Egadi – dichiara il Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto –. È un progetto che valorizza il territorio, crea connessioni e offre occasioni di incontro tra comunità e pubblico, rafforzando l’identità dell’isola attraverso la cultura.»

«Abbiamo costruito un programma che mette in relazione linguaggi diversi, dalla musica alla parola, coinvolgendo artisti di generazioni e percorsi differenti – afferma il direttore artistico Giuseppe Scorzelli –. L’idea è quella di sviluppare un dialogo continuo tra artisti, pubblico e luoghi, mantenendo una forte attenzione alla qualità e all’apertura internazionale.»

Cuore della manifestazione è il Premio Favignana, assegnato a personalità che si distinguono per il loro contributo artistico e civile. L’edizione 2026 si apre domenica 28 giugno con la consegna del premio per il Teatro a Leo Gullotta, negli spazi dell’Ex Stabilimento Florio.

Tra gli appuntamenti in programma, lunedì 29 giugno lo spettacolo “Gigi Proietti – Insegnamenti e chiacchiere” con Carlotta Proietti, affiancato dal concerto a Marettimo del duo Carola Cilluffo e Claudio Terzo. Martedì 30 giugno è dedicato a Enrico Pieranunzi, con un incontro sul pianista Bill Evans e il concerto serale Pieranunzi plays Morricone.

Mercoledì 1° luglio spazio al concerto di Raphaela Gromes e Julian Riem, preceduto da una degustazione con Cantine Florio. Il 2 luglio si alternano l’incontro sulle lettere tra Eduardo e Luca De Filippo, a cura di Maria Procino, e la serata con Marco Morricone, dedicata al racconto del padre Ennio.

Venerdì 3 luglio il Festival prosegue con il concerto di Pietro Adragna, in collaborazione con il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, e con il duo violinistico Manuel e Gianni Burriesci a Levanzo. Sabato 4 luglio il programma attraversa storia e narrazione con l’incontro su San Francesco e il Papato con Mario Prignano e il reading teatrale “Cacciatori di comete”.

La chiusura, domenica 5 luglio, è affidata a Giovanni Allevi con Armonie invisibili, una performance per pianoforte e voce che si sviluppa in dialogo con il paesaggio.

Accanto agli eventi principali, il Festival propone masterclass musicali con Raphaela Gromes e Giovanni Baglioni, oltre a percorsi enogastronomici curati dall’Associazione Italiana Sommelier e dall’Associazione Cucina Siciliana, dedicati ai vini e alla tradizione gastronomica del territorio.

FestivalFlorio è promosso dall’Associazione Kymbala con il Comune di Favignana, in collaborazione con partner culturali e realtà locali, e si inserisce nel percorso di valorizzazione delle Isole Egadi attraverso la cultura.