Milano, Teatro Elfo Puccini – mercoledì 1 aprile 2026, alle 21, una serata gratuita dedicata alla memoria e alla ricerca sull’Alzheimer
Milano, 24 marzo 2026 – Torna a Milano l’appuntamento con “Frammenti di Memoria – Storie che lasciano il segno”, l’evento organizzato da Airalzh Onlus, con il supporto di Coop Lombardia, per celebrare l’importanza della memoria attraverso arte, musica, cinema e testimonianze reali.
L’appuntamento è mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 21, nella Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (prenotazioni qui).
Una serata tra arte e scienza
La serata vuole unire emozione e informazione: momenti artistici alternati a brevi interventi scientifici offriranno consigli pratici per mantenere la memoria in allenamento, con attenzione agli stili di vita.
Tra gli ospiti:
- Michele Bravi, con il suo progetto artistico dedicato ai nonni, tra canzone, libro e cortometraggio con Lino Banfi e Lucia Zotti
- Edoardo Leo, protagonista del film “Per Te”, che racconta la storia di Paolo Piccoli, diagnosticato con Alzheimer precoce
- Omar Pedrini, con le sue greatest hits
- Marco Magnani, con una breve pièce teatrale
- Andrea Muzii, campione del mondo di memoria, con performance e consigli su come allenare il cervello
- Lorenzo Baglioni, cantautore e conduttore della serata
Testimonianze che lasciano il segno
Saranno presenti famiglie e protagonisti di storie vere:
- La famiglia Santona, con il libro “Tre macchie bianche” dedicato al fotografo Michele Santona, malato di Alzheimer
- Flavia Ongaro, che racconterà l’esperienza della madre Anna attraverso i suoi disegni
- Michela Morutto, moglie di Paolo Piccoli e mamma del giovane caregiver Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica
Ricerca e arte per sostenere la memoria
Il Prof. Giorgio Giulio Fumagalli presenterà il progetto “CREA – Creative Minds”, che unisce arte-terapia e supporto cognitivo per le persone con decadimento lieve, finanziato da Airalzh Onlus.
Brevi interventi scientifici saranno affidati anche alla Prof.ssa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh, e al Prof. Sandro Sorbi, co-fondatore di Airalzh e Direttore Scientifico del Presidio IRCCS “Don Gnocchi” di Firenze.
Un messaggio chiaro
Come sottolinea Bruno Ceccarelli di Coop Lombardia:
“La memoria è il filo che lega identità e comunità. Iniziative come questa aiutano a sensibilizzare sull’Alzheimer unendo cultura, scienza e solidarietà.”
L’evento è quindi un’occasione unica per riflettere sulla memoria, emozionarsi e conoscere le novità scientifiche, in un mix di arte, musica e testimonianze reali.