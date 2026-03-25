Milano, Teatro Elfo Puccini – mercoledì 1 aprile 2026, alle 21, una serata gratuita dedicata alla memoria e alla ricerca sull’Alzheimer

Milano, 24 marzo 2026 – Torna a Milano l’appuntamento con “Frammenti di Memoria – Storie che lasciano il segno”, l’evento organizzato da Airalzh Onlus, con il supporto di Coop Lombardia, per celebrare l’importanza della memoria attraverso arte, musica, cinema e testimonianze reali.

L’appuntamento è mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 21, nella Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (prenotazioni qui).

Una serata tra arte e scienza

La serata vuole unire emozione e informazione: momenti artistici alternati a brevi interventi scientifici offriranno consigli pratici per mantenere la memoria in allenamento, con attenzione agli stili di vita.

Tra gli ospiti:

Michele Bravi , con il suo progetto artistico dedicato ai nonni, tra canzone, libro e cortometraggio con Lino Banfi e Lucia Zotti

, con il suo progetto artistico dedicato ai nonni, tra canzone, libro e cortometraggio con Edoardo Leo , protagonista del film “Per Te” , che racconta la storia di Paolo Piccoli, diagnosticato con Alzheimer precoce

, protagonista del film , che racconta la storia di Paolo Piccoli, diagnosticato con Alzheimer precoce Omar Pedrini , con le sue greatest hits

, con le sue greatest hits Marco Magnani , con una breve pièce teatrale

, con una breve pièce teatrale Andrea Muzii , campione del mondo di memoria, con performance e consigli su come allenare il cervello

, campione del mondo di memoria, con performance e consigli su come allenare il cervello Lorenzo Baglioni, cantautore e conduttore della serata

Testimonianze che lasciano il segno

Saranno presenti famiglie e protagonisti di storie vere:

La famiglia Santona , con il libro “Tre macchie bianche” dedicato al fotografo Michele Santona, malato di Alzheimer

, con il libro dedicato al fotografo Michele Santona, malato di Alzheimer Flavia Ongaro , che racconterà l’esperienza della madre Anna attraverso i suoi disegni

, che racconterà l’esperienza della madre Anna attraverso i suoi disegni Michela Morutto, moglie di Paolo Piccoli e mamma del giovane caregiver Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica

Ricerca e arte per sostenere la memoria

Il Prof. Giorgio Giulio Fumagalli presenterà il progetto “CREA – Creative Minds”, che unisce arte-terapia e supporto cognitivo per le persone con decadimento lieve, finanziato da Airalzh Onlus.

Brevi interventi scientifici saranno affidati anche alla Prof.ssa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh, e al Prof. Sandro Sorbi, co-fondatore di Airalzh e Direttore Scientifico del Presidio IRCCS “Don Gnocchi” di Firenze.

Un messaggio chiaro

Come sottolinea Bruno Ceccarelli di Coop Lombardia:

“La memoria è il filo che lega identità e comunità. Iniziative come questa aiutano a sensibilizzare sull’Alzheimer unendo cultura, scienza e solidarietà.”

L’evento è quindi un’occasione unica per riflettere sulla memoria, emozionarsi e conoscere le novità scientifiche, in un mix di arte, musica e testimonianze reali.