Un segnale di fiducia e un grazie a chi ha

combattuto la pandemia in prima linea si sono levati da piazza

Libertà a Udine in occasione dell’apertura della ventiseiesima

edizione di Friuli Doc.

Il taglio del nastro della manifestazione è stato affidato al

governatore del Friuli Venezia Giulia, presente assieme agli

assessori regionali alle Attività produttive, alle Infrastrutture

e territorio e alle Finanze, accanto al sindaco e agli

amministratori di Udine e ai primi cittadini di Trieste e Gorizia.

Il tema della pandemia e di una ripartenza nel rispetto delle

regole che segnano le diverse modalità con cui si svolge l’evento

(con Covid box per il rilevamento della temperatura e obbligo di

registrazione all’ingresso) si sono fatte eco nei vari interventi.

Dopo i primi mesi che hanno imposto la chiusura,

l’Amministrazione regionale punta ora a combattere

definitivamente la pandemia con norme certe che assicurino posti

di lavoro, ripresa economica e turistica, quest’ultima già

visibile nel sold out registrato durante l’estate in montagna e

nel buon andamento della stagione balneare degli ultimi due mesi.

Per questo l’evento rappresenta un esempio del Friuli Venezia

Giulia che non si ferma.

Ma è “grazie” la parola che ha avuto più eco nella cerimonia di

apertura: grazie alla comunità dei cittadini del Friuli Venezia

Giulia per aver espresso un grande senso di responsabilità e di

rispetto per la salute altrui nei mesi più difficili, grazie ai

professionisti della sanità e alla Protezione civile per la

gestione dell’emergenza e grazie al professor Silvio Brusaferro,

insignito del Sigillo della città di Udine per aver portato con

onore ed orgoglio il Friuli Venezia Giulia ai vertici

dell’Istituto superiore della sanità da cui ha diretto quella che

egli stesso ha definito “una sfida totale” per l’Italia, primo

tra i Paesi occidentali a dover affrontare l’impatto del

coronavirus.

L’Amministrazione regionale ha riconosciuto in Brusaferro un uomo

di grande valore scientifico che ha cercato sempre di garantire

risposte nei momenti più difficili.

Dal canto suo, Brusaferro ha attribuito i risultati della propria

lunga carriera e della sua più recente e difficile prova

professionale all’eccellenza del sistema sanitario regionale in

cui ha lavorato per anni e al valore accademico dell’Università

di Udine nel panorama nazionale e internazionale. Ha quindi

richiamato le figure di Marino Tremonti, recentemente scomparso,

di Tarcisio Petracco, di Ardito Desio e di monsignor Battisti

quali punti di riferimento dei più alti valori civici e

professionali della terra friulana.

Un grazie che si è tradotto anche nei riconoscimenti andati a

Luca Lattuada, direttore medico del Santa Maria della

Misericordia di Udine, Stefano Giglio, presidente dell’Ordine

delle professioni infermieristiche di Udine, Stefania Marzinotto,

coordinatrice dell’Area biologia molecolare dell’Asufc, Alessia

Del Canto della Clinica malattie infettive dell’ospedale di Udine

e Amedeo Aristei direttore della Protezione civile regionale.

Quanto a Friuli Doc, la manifestazione ambisce a confermare la

qualità dei prodotti friulani in un contesto cittadino rinnovato

ed elegante che ha il suo simbolo nella nuova veste di via

Mercato Vecchio.

