Allo stand di 80 mq ad Ortigia, Italmercati ha radunato oltre mille visitatori e 30 relatori che hanno partecipato al programma di presentazioni ed eventi;

Pallottini: “Mercati italiani al centro della filiera agroalimentare, con visione e capacità innovativa”.

Roma, 30 settembre 2024 – Con oltre mille visitatori che hanno partecipato alle decine di presentazioni ed eventi organizzati all’interno dello spazio di 80 mq allestito presso il Tempio di Apollo dell’Isola di Ortigia, Italmercati chiude con soddisfazione la partecipazione all’evento “Divinazione Expo 24”, tenutosi nell’ambito del G7 Agricoltura a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024. Lo stand di Italmercati ha raccolto numerosi consensi sia da parte del pubblico che da istituzioni e stakeholders di rilievo del settore agroalimentare.

“La manifestazione è stata un successo che dimostra il valore dei mercati italiani nel panorama internazionale e la loro capacità di guardare al futuro con innovazione e coerenza” ha dichiarato Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati. “Abbiamo animato lo stand con tantissime visite, presenze istituzionali e dei nostri associati, ricevendo molti complimenti per lo sforzo dei mercati italiani di essere parte integrante del sistema agroalimentare” Pallottini sottolinea anche come “Italmercati è riuscita a rappresentare con efficacia il ruolo centrale dei mercati italiani nella filiera, ponendo l’accento su qualità e sicurezza alimentare, valori al centro dell’agenda del G7”.

Durante l’evento, Italmercati ha presentato progetti innovativi volti a rafforzare la sostenibilità e l’efficienza della filiera agroalimentare, riscuotendo un ampio interesse. Tra i punti salienti dell’esposizione, grande attenzione è stata riservata al tema della riduzione degli sprechi alimentari e alla promozione di buone pratiche nei 22 mercati italiani, che sono stati descritti attraverso appositi pannelli all’interno dello stand.

Tra le attività che si sono svolte all’interno dello stand, oltre 30 relatori si sono susseguiti nell’ampio programma di conferenze organizzate, tra le quali spiccano: l’incontro con il Banco Alimentare per l’implementazione di un protocollo d’intesa contro lo spreco alimentare, l’incontro per lo sviluppo di progetti per i mercati ittici, la presentazione della Conferenza WUWM di Rimini in programma il prossimo 30 ottobre e la conferenza con ISMEA su tracciabilità, qualità e sicurezza nella filiera agroalimentare.

La partecipazione di Italmercati ha rappresentato, inoltre, un’importante occasione per fare il punto sui progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e su come tali iniziative possano favorire un modello di sviluppo agroalimentare sempre più innovativo e sostenibile, dimostrando come la rete sia una realtà viva che condivide buone pratiche ed esperienze, cercando di affrontare insieme le nuove sfide del settore.

L’evento si è aperto con l’inaugurazione da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla presenza di rappresentanti di FAO, OCSE e Unione Africana. Italmercati ha ribadito il proprio impegno a promuovere un’agricoltura di qualità e sicurezza, mettendo l’esperienza italiana al servizio non solo delle realtà industrializzate, ma anche dei Paesi in via di sviluppo.