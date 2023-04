Gli artigiani tornano ad essere protagonisti della Milano Design Week. Dal 17 al 25 Aprile, dalle ore 10.00 alle 20.00, in Via Santa Marta 10, apre “Geppetto is over: reshaping craftsmanship”, il concept store lanciato da TA-DAAN che celebra l’artigianato contemporaneo e il talento dei giovani creativi. Proprio nel distretto di 5vie – da sempre legato al fatto a mano – il pubblico potrà vivere a trecentosessanta gradi l’esperienza in bottega, prendendo parte alle performance di show-crafting organizzate dalla startup milanese e ammirare l’esclusiva installazione partecipativa, realizzata insieme a Reality Is, studio creativo di Londra. “Partecipativa” perché parlerà con ciò che starà effettivamente accadendo in-store, ovvero le live performance di crafting.

Content e-commerce community-based di artigianato contemporaneo, TA-DAAN promuove e supporta il lavoro di artigiani giovani e talentuosi e, attraverso il TA-DAAN Shop, il mondo tipicamente offline delle botteghe artigiane viene portato online e reso accessibile worldwide.

Durante la settimana del Fuorisalone, TA-DAAN vuole mettere al centro le persone e la tecnica: sarà infatti possibile conoscere dal vivo alcuni degli artigiani dietro la selezione del brand, che presenteranno in prima persona i loro prodotti, portando i visitatori dietro le quinte del loro processo creativo e produttivo. Gli artigiani, specializzati in diverse tecniche, dalla lavorazione della ceramica al tufting, daranno vita ai loro prodotti davanti agli occhi di curiosi e appassionati, rendendo il pubblico partecipe delle proprie creazioni. Il fil rouge delle creazioni? Contemporaneità e sostenibilità, con una produzione lenta ed etica, che le rende un investimento di valore per ogni cliente e per il pianeta.

“In un mondo sempre più standardizzato e veloce, tornare a parlare di fatto a mano significa abbracciare tre valori fondamentali: sostenibilità, unicità e consapevolezza. Per questo motivo siamo orgogliose di poterlo raccontare offline, per la prima volta durante la Milano Design Week. Pur essendo intrinsecamente legato alla tradizione, l’artigianato oggi può essere rivoluzionario. Dimenticatevi Geppetto e venite a conoscere il nuovo volto dell’artigianato!” – commenta Roberta Ligossi, CEO e Co-Founder di TA-DAAN.

Nato nel 2020 come magazine digitale, TA-DAAN si è distinto come punto di riferimento internazionale sui social media per quanto riguarda artigianato, creatività e sostenibilità, arrivando a contare una community di oltre 200 mila persone. Obiettivo principale della startup è quello di sostenere e supportare attivamente la nuova generazione di artigiani attraverso lo storytelling e la creazione di contenuti. Sempre più giovani si stanno infatti avvicinando all’artigianato, sia da produttori che da consumatori, attratti dal suo approccio più slow e sostenibile alla produzione.