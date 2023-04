Firenze nei primi giorni Aprile si mobilita, perché si stima che nel nostro Paese un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine e questo nella fascia tra i 7 ed i 9 anni. Il successo del bel docufilm I Mille Cancelli di Filippo (con l’emozionante premiere l’anno scorso al Teatro la Compagnia) è la prova che non è difficile informarsi per conoscere questa galassia: ben venga allora il 2 Aprile come data principe, dove si celebra la XVI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day), istituita dall’ONU nel 2007 per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Mercoledì 5 Aprile ore 17, presso la sala soci del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (Viuzzo delle Case Nuove, 9, Firenze) – Presentazione dei libri Favole per Irene e Lo Zampacchione giallo e altre storie, di Enrico e Filippo Zoi (presenti all’incontro) e Ivo il tardivo. Indagine su una pellicola folle e straordinaria, di Alessandro Benvenuti, Philippe Chellini, presente all’incontro, ed Enrico Zoi. Alessandro Benvenuti invierà un videomessaggio. Letture a cura dell’attore Massimo Blaco. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il trailer del documentario I mille cancelli di Filippo, di Adamo Antonacci, alla presenza del produttore Alessandro Salaorni. Il regista Antonacci si collegherà on line. Ci sarà anche una sorpresa musicale: ascolteremo in acustico il cantautore Stefano Mele nel brano Walter, dedicato all’autismo, una piccola/grande anteprima solo per noi. Modera Giancarlo Passarella. L’incontro è il terzo della rassegna Pont-Aut: dialoghi con e sull’autismo, organizzata da Quartiere 4, BiblioteCaNova Isolotto, BiblioCoop e Sezione Soci Firenze Sud-Ovest di Unicoop Firenze con l’intento di promuovere la conoscenza dell’autismo.