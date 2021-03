La Giornata mondiale dell’acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e celebrata annualmente il 22 marzo. Il tema di quest’anno è Valorizzare l’acqua. L’acqua è vita, l’acqua è tutti noi, l’acqua è ogni cosa.

Gli Storytellers for Peace (Narratori per la pace) intendono sostenere tale fondamentale messaggio con la loro voce.

Ecco il video, con i sottotitoli in italiano da Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=YbU9-TwqA70

Gli artisti da varie parti del

mondo in ordine di apparizione:

Barry Stewart Mann (USA)

Beatriz Montero (Spagna)

Joerg Baesecke (Germania)

Jozé Sabugo (Portogallo)

Lisi Amondarain (Argentina)

Hamid Barole Abdu (Eritrea)

Cecilia Moreschi (Italia)

Katharina Ritter (Germania)

D.M.S. Ariyrathne (Sri Lanka)

Alessandro Ghebreigziabiher (Italia)

Suzanne Sandow (Australia)

Storytellers for Peace nasce cinque anni fa. È una rete internazionale di scrittori, narratori, autori e musicisti che creano storie collettive attraverso i video. Gli artisti provengono da tutto il mondo e raccontano storie di pace, giustizia, uguaglianza e diritti umani. Tutti i partecipanti narrano le storie nella propria lingua originale. Il lavoro finale consiste in un video con l’intento di mostrare quanto il mondo potrebbe essere bello e pacifico se unito per uno scopo umano. Il progetto è stato ideato ed è coordinato da Alessandro Ghebreigziabiher, scrittore, narratore, attore e regista teatrale.

