I Love Poke, il format fast-healthy che per primo nel 2017 ha portato in Italia il tipico piatto hawaiano, a base di pesce crudo marinato, facendone una tendenza globale, ha scelto di sostenere Red Bull in due spettacolari competizioni dedicate agli action sport.

Red Bull Wake the City: il 27 agosto nella Darsena di Milano

La prima avrà luogo il 27 agosto nella Darsena di Milano, uno dei “luoghi d’acqua” più iconici del capoluogo lombardo: l’edizione 2022 di Red Bull Wake the City vedrà esibirsi in mirabolanti acrobazie sul Naviglio alcuni tra i rider più forti al mondo che si sfideranno in una gara di cable wakeboard.

In qualità di Exclusive Food Partner dell’evento I Love Poke fornirà a tutti gli atleti in gara delle speciali poke bowl studiate per garantire il giusto apporto calorico e proteico necessario per affrontare la gara nelle migliori condizioni.

Red Bull Cliff Diving World Series: a Polignano a Mare

Il secondo appuntamento che vedrà insieme le due aziende è in calendario il 17 e 18 settembre a Polignano a Mare, la località balneare in provincia di Bari, famosa per le sue scogliere a picco sull’Adriatico. In questo scenario magico si svolgerà l’unica tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series che avrà per protagonisti ventiquattro impavidi tuffatori e tuffatrici provenienti da tutto il mondo e pronti a dare spettacolo con le loro esibizioni aeree mozzafiato. Oltre a fornire le poke bowl agli sportivi coinvolti, I Love Poke sarà presente con un food truck nell’area hospitality allestita per il pubblico nella piazza principale di Polignano.

Love yourself, Eat healthy: è il motto di I Love Poke

<<Siamo entusiasti di questa collaborazione – spiegano Rana Edwards e Michael Lewis fondatori di I Love Poke – perché in entrambe le manifestazioni ritroviamo lo spirito hawaiano che ha ispirato la nascita del nostro brand. Il wakeboard, infatti, rimanda immediatamente al lifestyle colorato e divertente delle isole del Pacifico. Il cliff diving, ovvero l’immersione in falesia, nasce proprio sulle isole Hawaii ed era una prova di coraggio e audacia a cui si sottoponevano i guerrieri>>.

Ma non è solo l’atmosfera d’oltre oceano a rendere speciale questa partnership: la perfetta combinazione di cereali, proteine e vitamine fa del poke il pasto ideale da consumare prima di ogni prestazione sportiva perché fornisce il giusto mix di nutrimento, energia e leggerezza necessari agli atleti per essere performanti.

<<Da sempre studiamo ogni ricetta perché sia perfettamente bilanciata tra gusto e calorie – completa Rana Edwards, che ha messo al servizio della propria azienda le competenze acquisite con un Master in Nutrizione ad Harvard – e selezioniamo solo ingredienti naturali e freschissimi: l’aspetto nutrizionale è alla base della nostra filosofia. Credo che il successo del poke si debba proprio al suo essere un piatto salutare, gustoso e soprattutto personalizzabile in base alle esigenze e ai gusti personali di ognuno. Mangiare in modo sano è il primo atto d’amore verso se stessi: non a caso il nostro motto è Love yourself, Eat healthy>>.