Rainbow e Fondazione Campagna Amica hanno stretto una collaborazione finalizzata alla promozione di contenuti educativi, destinati ai bambini, per aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente e della natura. Le due realtà italiane, operanti in settori diversi ma portavoce entrambe di messaggi positivi e istruttivi, hanno deciso di lavorare insieme a una serie di progetti rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Una partnership a 360 gradi che includerà anche una campagna di sensibilizzazione alle tematiche promosse da Campagna Amica.

Nella giornata del 13 novembre, si terrà il primo evento di Campagna Amica a Milano, a partire dalle ore 10.30 al Mercato di Porta Romana. I personaggi di “Summer & Todd L’Allegra Fattoria” (la nuovissima serie animata Rainbow, ambientata in una fattoria, per avvicinare i più piccoli ai temi legati alla natura), attenderanno i bambini e i loro genitori, per accompagnarli in un’esperienza educativa, con leggerezza e divertimento. In un’area dedicata verranno allestiti laboratori didattici, in modo che i bimbi possano iniziare ad apprendere l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano, aiutati dai personaggi della serie.

Moltissime le attività che saranno realizzate con eventi ad hoc basati su esperienze a tema, che si articoleranno nel corso di un anno e che coinvolgerà scuole dell’infanzia, fattorie didattiche (workshop) e i Mercati di Campagna Amica.

“Summer & Todd L’Allegra Fattoria” è in onda tutti i giorni su Rai Yoyo alle 8:20 e alle 18:10.