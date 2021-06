Hai pensato di trascorrere il prossimo 20 Giugno 2021 tra panorami inaspettati, distese verdi puntellate da rossi papaveri, vigneti ed ulivi secolari, visitando ipogei, basiliche, domus e templi?

La Fondazione archeologica canosina con il supporto dell’ associazione “Amici dell’archeologia” ha ideato un nuovo evento, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia , in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, che ti permetterà di scoprire le bellezze archeologiche della città di Canosa di Puglia.

Infatti, potrai partecipare al tour in mattinata (ore 10.30) o nel pomeriggio (ore 17.30), partendo dal Parco archeologico di San Leucio, proseguendo verso l‘ipogeo del Cerbero, passando per l’ipogeo Scocchera B e concludendo con la Domus romana di Colle Montescupolo.

La millenaria storia di Canusium ti aspetta, potrai toccarla con mano, non solo ascoltarla, incontrerai testimonianze passeggiando tra viuzze e parchi!

Non ti resta che prenotare chiamando il 3338856300, utenza a disposizione per ulteriori informazioni.

Web: www.facebook.com/ canusium.it