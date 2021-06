Nella settimana dal 9 al 13 giugno, è attesa per giovedì 10 giugno l’inaugurazione del secondo grande schermo de “Il Cinema in Piazza” al Parco della Cervelletta a Tor Sapienza, con l’arrivo di Matteo Garrone che presenterà il film “Pinocchio” insieme a parte del cast e della troupe.

La programmazione delle due aree (per la terza a Monte Ciocci bisognerà aspettare il 19 giugno) ospiterà da mercoledì 9 a domenica 13 giugno diversi incontri e proiezioni.

Mercoledì 9 giugno, Pietro Marcello, Nicola Giuliano e Aline Hervé presenteranno “Il passaggio della linea” (2007). L’incontro dedicato alla pellicola di Pietro Marcello, nominata come miglior documentario ai David di Donatello 2008, sarà moderato da Goffredo Fofi, giornalista e critico teatrale, cinematografico e letterario.

Giovedì 10 giugno a Trastevere sarà proiettato il film “La bocca del Lupo” di Pietro Marcello (2009) e a seguire “Il silenzio di Pelesjan” (2011); mentre al suggestivo casale di Tor Sapienza sarà proiettato il film “Pinocchio” (2019) alla presenza del regista Matteo Garrone, del montatore Marco Spoletini, del costumista Massimo Cantini Parrini, dello scenografo Dimitri Capuani e dell’attore Massimo Ceccherini. La pellicola ha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello e due agli Oscar 2021.

Venerdì 11 giugno a piazza San Cosimato il maestro Edgar Reitz presenterà in video-collegamento “Heimat – Eine Chronik in elf teilen” (Episodio 1 – Nostalgia di terre lontane) (1984) alla presenza di Klemens Mömkes, Vice Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia; mentre alla Cervelletta sarà proiettato “Kes” di Ken Loach (1969, 111 min).

Sabato 12 giugno a Trastevere si darà il via alla rassegna dedicata ai film d’animazione Disney con “Monsters & Co” (2001); al Parco della Cervelletta sarà presentato il film “Hotel Gagarin” (2018) alla presenza del regista Simone Spada e del cast tra cui Claudio Amendola, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico e Caterina Shula. Modererà la serata Pedro Armocida, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Domenica 13 giugno, la settimana de “Il Cinema in Piazza” si concluderà a Trastevere con il regista Ferzan Ozpetek che, insieme a Serra Yilmaz, Filippo Nigro, Patrizio Marone, Catia Dottori e Tilde Corsi presenterà la sua pellicola “La finestra di fronte” (2003) in una serata in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale. La serata sarà moderata da Francesco Alò, critico cinematografico presso “Il Messaggero” e “BadTaste”. Alla Cervelletta invece arriverà la magia della saga di Harry Potter e si inizierà con “Harry Potter e la pietra filosofale” di Chris Columbus (2001).