Tra gli ospiti Gloria Aura Bortolini, documentarista e conduttrice Rai. Due mostre e un cammino in foresta con laboratorio per bambini, live acustico e degustazione sonora.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” rivolge uno sguardo particolare al mondo dei cammini la femminile, grazie anche alla collaborazione che il Festival ha intrecciato con la Rete Nazionale Donne in Cammino. Un Walk Show e tre proiezioni, in programma sabato 5 settembre, approfondiranno questa tematica.

“Ragazze in gamba” – in programma alle 18.30 al Chiostro delle Clarisse – è il Walk Show dedicato al cammino al femminile (fruibile anche in streaming) che vedrà la partecipazione della documentarista e conduttrice Rai Gloria Aura Bortolini, della regista Anna Kauber e della responsabile scientifica de “La strada delle fiabe” Laura Marchetti. A moderare la conversazione sarà Ilaria Canali della Rete Nazionale Donne in Cammino.

A seguire sarà proiettato “Il cammino è donna”, videoracconto corale delle Ragazze in gamba, che hanno risposto alla call lanciata dalla Rete Nazionale Donne in Cammino.

Alle 21.00, sempre nel Chiostro delle Clarisse, ci sarà la proiezione del documentario “London afloat” di Gloria Aura Bortolini, che ritrae una Londra insolita ed uno stile di vita sempre più diffuso. Vivere in barca nel cuore di Londra. Un paesaggio al confine tra città e campagna, popolato da persone che vivono fuori dagli schemi convenzionali della società. Sul fiume Tamigi vivono i benestanti, sul canale di Regent chi non può permettersi un appartamento. Una sola cosa li unisce: l’amore per la natura e per la libertà. Tutto il resto li divide.

“In questo mondo” è il documentario di Anna Kauber (in programma alle 21.45) che racconta la vita delle donne pastore in Italia ed è il risultato di un viaggio di più di due anni, di circa 17.000 km percorsi e di 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni. La figura del pastore, nell’immaginario e nella simbologia più diffusa, è sempre stata associata al genere maschile. Ma il settore dell’allevamento ovi caprino si sta femminilizzando, sempre più donne scelgono di svolgere questo lavoro tradizionalmente patriarcale. Le donne pastore impegnate quotidianamente nella loro attività vivono spesso sole, ma anche con compagni e con la loro famiglia, pienamente coinvolte nelle attività sociali e economiche della comunità in cui vivono. Il film racconta queste donne attraverso la personale esperienza della regista che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi intimamente e profondamente nella loro quotidianità.

La giornata di sabato riserva spazio anche ai cammini, con “Magia e biodiversità” alla scoperta della Vetusta Faggeta della Foresta Umbra, sito Patrimonio mondiale UNESCO. Durante il percorso lungo la Foresta – luogo di magia, ispiratore di fiabe e racconti popolari – ci saranno diversi momenti di intrattenimento: il Live acustico “Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo” tratto da “Il Filatoio digitale” del progetto “Le Strade della Fiaba” del Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia; il laboratorio creativo per i più piccoli “Con le mani e con il cuore” a cura di Stefania Guerra e la degustazione sonora che vedrà Paolo Sassanelli, accompagnato dai Rione Junno, omaggiare il cantore del Gargano Matteo Salvatore. Sempre in Foresta Umbra, nei pressi del Laghetto d’Umbra sarà allestiva la mostra fotografica “Al centro del Mònde” di Michele De Filippo e Pino Maiorano, a cura di MAD – Memorie Audiovisive della Daunia.

Inoltre, dal 4 al 6 settembre, sarà visitabile la mostra fotografica “Io sono una forza del Passato”, ideata e curata dall’Archivio Storico Luce – Cinecittà, che ruota intorno al lavoro dei maestri Garrubba, Settanni e De Seta. Orari di apertura: venerdì 4 settembre dalle 18.00 alle 21.30, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.30.

