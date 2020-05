Il Web Marketing Festival – impegnato da oltre dieci anni nella crescita del mondo delle Professioni Digitali – lancia il Digital Skills Assessment per fare il punto sulle digital skills nel nostro Paese, tra gli ultimi dell’Eurozona per il livello di competenze digitali in diversi ambiti.

Già aperta la prima fase dell’Assessment, che si terrà durante il WMF Online il 4, 5, 6 giugno: in programma per novembre inoltre la Digital Job Fair, la prima Fiera interamente dedicata alle Professioni e alle Competenze Digitali.

