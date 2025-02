Atelier Teatro presenta la sesta edizione del Festival di teatro popolare “Le mille e una piazza”. Dal 25 febbraio all’8 marzo 2025, la sessione “Il mercato dei saltimbanchi” celebrerà il Carnevale Ambrosiano con spettacoli di Commedia dell’Arte. Tante novità per il Festival che riporta in piazza spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.

Il progetto si avvale del Patrocinio del Comune di Milano e del sostegno dei 9 municipi della città e delle associazioni di territorio come: Nolo4Kids, Città del Sole – Amici del Parco Trotter, Associazione Social District Città Studi Acquabella APS – CISTÀ, Associazione Vivirubattino, Circolo Acli Di Lambrate, Biblioteca di condominio – Cohbiblio Lambrate, Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia – CQMSG, Comitato Contro le Tossicodipendenze e l’Emarginazione – C.C.T.E. di Gratosoglio. Il Festival collabora con una fitta rete nazionale e internazionale di compagnie di teatro popolare, tra cui Cornucopia Performing Arts Labs di Ferrara e l’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso (Piccolo Teatro di Milano, TAG di Venezia), padrino del Festival.

Nel corso delle prime cinque edizioni, il Festival “Le mille e una piazza” ha portato oltre 200 spettacoli di teatro popolare gratuiti nei quartieri di Milano e ha visto crescere di anno in anno il numero e l’entusiasmo degli spettatori. Il progetto si configura sempre più come un aggregatore sociale con la capacità di rispondere in modo capillare alle richieste d’intervento delle associazioni di territorio, dei comitati di cittadinanza attiva, dei municipi e degli enti locali. Ciò è reso possibile dall’agilità degli allestimenti e dalla dimensione media delle iniziative proposte (circa cento persone per ogni evento). Parallelamente, la natura itinerante del progetto e la fidelizzazione del pubblico del Festival hanno fatto de “Le mille e una piazza” uno strumento di collegamento tra i diversi quartieri della città che diventano oggetto di una forma di turismo interno legata alla programmazione degli spettacoli. In questi cinque anni, la proposta di spettacoli gratuiti, di qualità, nel linguaggio del teatro popolare, con ispirazione culturale di alto profilo, ha reso gli spazi pubblici visitati dal festival altrettanti punti di riferimento e centri di servizio culturale ad uso dei cittadini.

In questa prima sessione, a cui seguiranno “Palchi fioriti” in primavera e “Racconti d’autunno” in autunno, Atelier Teatro porta sul palco spettacoli ispirati alla grande tradizione della Commedia dell’Arte. Per il Carnevale Ambrosiano 2025 è previsto anche un laboratorio per i più piccoli. In occasione della giornata mondiale della Commedia dell’Arte, il 25 febbraio, e in apertura del Festival Le mille e una piazza 2025 – Il Mercato dei Saltimbanchi, Atelier Teatro offre infatti un laboratorio di creazione di maschere di carta per i giovani e giovanissimi fans del Festival (6-13 anni). Ogni partecipante realizzerà la propria maschera, che sarà subito pronta per festeggiare il Carnevale!

In questa prima sessione di Festival, nella tradizione dei canovacci delle compagnie itineranti, si alterneranno tre scenari brevi da 40’ circa: I Comici a Lione, ispirato alle cronache storiche delle grandi compagnie di Commedia del passato; Il medico volante, in collaborazione con Cornucopia Performing Arts Labs e liberamente tratto da una delle prime farse di Molière; Meneghino e il Barone di Birbanza, un omaggio al personaggio simbolo del Carnevale milanese, liberamente tratto dalla commedia di Carlo Maria Maggi. Tra gli spettacoli di media durata invece il Festival ospiterà il celeberrimo Don Chisciotte, tratto dal romanzo di Cervantes, presentato in una nuova edizione dall’accademia A.I.D.A.S. di Versailles, diretta da Carlo Boso. Inoltre Atelier Teatro propone Pinocchio liberamente ispirato al capolavoro di Collodi e lo spettacolo Leonardo: da Vinci a Milano, con la regia di Carlo Boso.

La chiusura de Le mille e una piazza 2025 – Il mercato dei saltimbanchi coincide con la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Lo spettacolo Cassandra (consigliato dai 12 anni in su) affida alla sacerdotessa di Apollo il racconto delle violenze della guerra, della brutalità del mondo umano e di quello divino. In questo spettacolo, che eccezionalmente si allontana dalle abituali atmosfere per famiglie del Festival, la voce di Cassandra è il grido del testimone, il grido dell’umanità ferita di ogni tempo, che nessuno sembra poter ascoltare.

Sabato 8 marzo, in occasione delle celebrazioni del Carnevale Ambrosiano, il Festival “Le mille e una piazza 2025 – Il mercato dei saltimbanchi” raggiunge anche quest’anno piazza dei Mercanti, nel centro di Milano. Per l’occasione sarà allestito il palco circolare del “Cyrano de Bergerac” di Eugenio Allegri, sul quale si esibiranno alcune compagnie emergenti selezionate per la terza edizione della competizione “L’Arena di Cyrano”, che mette in palio il premio “Le mille e una piazza”. Le compagnie, chiamate ad esibirsi sullo storico palco del maestro, sono state selezionate tramite bando tra le molte proposte ricevute da tutta Italia. Lo spettacolo vincitore de “L’Arena di Cyrano” sarà presentato in una delle prossime sessioni de “Le mille e una piazza 2025”.

Il Festival “Le mille e una piazza” risponde all’esigenza di presidi culturali diffusi nelle periferie, in armonia con la riqualificazione territoriale e la lotta al degrado urbano. L’obiettivo di Atelier Teatro è diffondere una cultura teatrale alla portata di tutti con attenzione alle criticità sociali. portando lo spettacolo dal vivo nei quartieri i cui i cittadini hanno minore accesso alle proposte culturali.