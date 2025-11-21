Da oggi i piccoli pazienti dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar avranno a disposizione una nuovissima area giochi realizzata grazie a Merlin’s Magic Wand – l’organizzazione benefica internazionale del gruppo Merlin Entertainments, di cui Gardaland Resort fa parte – con il contributo di una squadra di volontari del parco divertimenti veronese.

Uno spazio colorato e accogliente, pensato per rasserenare, stimolare la fantasia e regalare momenti di gioia e spensieratezza ai bambini presenti, ricreando in ogni angolo lo spirito e la magia di Gardaland.

La nuova area è stata inaugurata oggi alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, dott. Claudio Cracco, del Direttore di Pediatria, dott. Paolo Bonetti, di Francesco Quartaroli Referente del Progetto per Gardaland Resort, di Rebecca Hudson Betts, Project Manager di Merlin’s Magic Wand e del team Gardaland coinvolto.

In occasione del suo 50° anniversario, Gardaland Resort ha scelto di celebrare questo importante traguardo con un gesto speciale: trasformare l’area giochi pediatrica di uno degli ospedali del territorio in un mondo incantato. Le pareti si animano di alberi sorridenti, case colorate e simpatici personaggi, richiamando le atmosfere e le tematizzazioni più amate del Parco.

Lo spazio, magico e immersivo, è arredato con un tavolo interattivo, una TV a parete che proietta i cartoni animati di Prezzemolo, tanti giochi e libri pensati per intrattenere e stimolare la fantasia dei bambini. A rendere l’ambiente ancora più speciale, suggestivi elementi tridimensionali in vetroresina: uno stravagante lampione e una grande figura di Prezzemolo, pronto ad accogliere e far sorridere i piccoli pazienti.

A completare la stanza, un’area dedicata all’allattamento, tematizzata Gardaland SEA LIFE Aquarium, pensata per offrire alle mamme un angolo tranquillo e confortevole, in perfetta sintonia con l’attenzione e la cura che caratterizzano l’intero progetto.

Uno spazio allegro e colorato, dove i bambini possono sentirsi liberi di giocare, esplorare e sognare, condividendo giochi e scoperte con gli altri. Un piccolo mondo di fantasia e meraviglia, capace di far dimenticare – anche solo per un attimo – la realtà dell’ospedale e di regalare un po’ di serenità ai piccoli e alle loro famiglie.

Alessandra Zanoni, Direttore Operativo di Gardaland Resort e rappresentante di Merlin’s Magic Wand in Italia, ha dichiarato: “Nell’anno del 50° anniversario di Gardaland ci gratifica profondamente poter restituire qualcosa di concreto alla comunità locale e, in particolare, ai bambini che, purtroppo, trascorrono gran parte del loro tempo in strutture ospedaliere come questa. Sono i cosiddetti “Spazi Magici” (Merlin’s Magic Spaces) che Merlin’s Magic Wand realizza nei centri di cura o negli orfanotrofi, progetti nati con l’obiettivo di portare gioia e leggerezza anche nei contesti più delicati”.

“Ringrazio Merlin’s Magic Wand e Gardaland Resort per aver scelto la nostra Pediatria per questo progetto”, afferma l’Amministratore Delegato dell’IRCCS di Negrar, dott. Claudio Cracco. “Il nostro Ospedale è da sempre attento alla cura del paziente nella sua dimensione di persona e non solo di malato. Cura che passa anche attraverso la bellezza degli ambienti, ancora di più se parliamo di bambini. Qui, oltre alla bellezza, abbiamo la magia di un mondo incantato, che affascina i più piccoli e infonde serenità anche ai genitori che trascorrono l’intera degenza con i loro figli”.

“Questa stanza è un grande regalo per i circa 1.500 piccoli pazienti che vengono accolti ogni anno nel nostro reparto e i bambini e i ragazzi che ricorrono al Pronto Soccorso Pediatrico (5mila accessi)”, sottolinea il Direttore di Pediatria, dott. Paolo Bonetti. “Uno spazio in cui possono ricavare momenti di gioco, di gioia e di benessere psicologico durante il percorso di ricovero che è sempre un periodo di ansia e di stress. Ringrazio Merlin’s Magic Wand e Gardaland Resort, che con questa ristrutturazione hanno interpretato un elemento fondamentale della cura: l’attenzione per il paziente, al di là dei suoi bisogni di salute”.

Con il progetto realizzato presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, MMW raggiunge il traguardo del suo 57° Magic Space nel mondo, con spazi creati in ben 13 Paesi. Oltre a questa iniziativa, MMW opera su altri due fronti per portare gioia, magia e sorrisi ai bambini che affrontano sfide particolari. Con i Magical Days Out (giornate magiche), regala a bambini e famiglie giornate indimenticabili di divertimento e avventura: quest’anno, a Gardaland Resort, sono stati ospitati oltre 2.700 piccoli ospiti e i loro accompagnatori, creando ricordi destinati a restare nel cuore. Infine, con Magic On Tour, la magia si sposta direttamente nei luoghi dove si trovano i bambini — nelle scuole, negli ospedali e negli hospice — attraverso laboratori, visite e attività, portando un sorriso anche a chi non può raggiungere i Parchi del Gruppo.

“Crediamo fermamente nel potere educativo e sociale del gioco e nella sua straordinaria capacità di supportare i piccoli pazienti nel loro percorso di cura” conclude così Alessandra Zanoni.

Rebecca Hudson Betts, Project Manager di Merlin’s Magic Wand, ha confermato: “Come Merlin’s Magic Wand siamo entusiasti di portare la magia di Gardaland ai bambini dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Da 50 anni Gardaland è fonte di gioia per le famiglie e questa sala permette a quella magia di raggiungere anche i bambini che non possono visitare il parco di persona. È uno spazio pieno di personaggi e fantasia, in cui il gioco può sollevare il morale e creare momenti di felicità quando ce n’è più bisogno”.

Al termine dell’inaugurazione, Prezzemolo si è ritagliato un momento di riservatezza per una visita personale ai bambini presenti nella struttura, portando loro un sorriso e un piccolo pensiero in segno di affetto e vicinanza.