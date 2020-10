Il 5G broadcast, la televisione lineare via internet, il Next Generation Audio (NGA) e anche l’uso dell’intelligenza artificiale nella distribuzione televisiva. Sono questi alcuni dei temi che saranno presentati all’“HDFI Innovation Day 2020”, l’evento dedicato al futuro della televisione che si svolgerà venerdì 23 ottobre a Roma. La manifestazione è organizzata dall’associazione HD Forum Italia (HDFI), l’organismo di filiera che riunisce venticinque aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. In programma, non solo l’intervento dei maggiori esperti del settore a livello internazionale e di molti manager delle principali aziende del settore, ma anche la dimostrazione delle tecnologie innovative che identificano l’impatto dalla creazione alla distribuzione dei contenuti audiovisivi.

Si tratterà di un “evento ibrido”, a cui sarà possibile partecipare di persona presso lo spazio “Officine Farneto” a Roma (via dei Monti della Farnesina, 77), oppure on-line attraverso la piattaforma SBI Network. I partecipanti avranno modo di intervenire e interloquire da remoto con i protagonisti dell’evento e visitare le sale dimostrative virtuali. Lo spazio online dell’“HDFI Innovation Day 2020” rimarrà aperto sulla piattaforma SBI anche successivamente all’evento per offrire l’opportunità di rivedere gli interventi, approfondire i contatti e fissare degli incontri a distanza.

Advertisements

“L’Innovation Day è un format di successo che abbiamo sperimentato lo scorso anno e che riproponiamo con entusiasmo sempre con l’obiettivo di promuovere l’innovazione”, ha dichiarato Benito Manlio Mari, presidente di HDFI. “Le aziende associate HDFI disporranno così di un contenitore per presentare soluzioni innovative che avranno un ruolo nell’ecosistema della telecomunicazione del domani, mentre i partecipanti troveranno massimo interesse nel scoprire trend e scenari futuri”.

“Le tecnologie innovative che saranno al centro di questo evento traguardano orizzonti temporali che si consolideranno ulteriormente entro i prossimi cinque anni”, ha sottolineato Marco Pellegrinato, vice-presidente di HDFI, “aprendo così la fase di avvio di servizi commerciali della cosiddetta ‘Tv 4.0’: l’integrazione delle piattaforme distributive dei contenuti e dei media, le reti cellulari di 5a generazione inclusive di servizi di brodcasting televisivo per il mobile, il tutto corroborato dalle presenza dell’intelligenza artificiale che muterà in meglio il linguaggio di interazione tra uomo e macchina. Insomma, un crogiolo di idee innovative a cui l’esperto ed appassionato della materia non potrà mancare”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram