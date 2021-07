L’evento di estrema attualità, rivolto a esperti del settore, professionisti e amministratori, mira a promuovere la conoscenza e la diffusione delle tematiche relative al dissesto idrogeologico con particolare attenzione alla pianificazione delle azioni di difesa del suolo, alla pianificazione e alla progettazione dei monitoraggi, da realizzare anche con nuove tecnologie. Le relazioni tratteranno anche gli effetti e le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, gli studi e la mappatura della pericolosità del territorio, gli interventi strutturali e non strutturali realizzabili anche con visione temporale previsionale”. Lo ha annunciato poco fa Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Societrà Italiana di Geologia Ambientale.

All’evento, organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale APS, in cooperazione con l’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia e patrocinato dall’ISPRA, Regione Lombardia e Agenzia Interregionale Fiume Po (AIPo), parteciperanno tra gli altri Ilaria Fontana (Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica), Maria Siclari (Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA), Nicola Casagli (Presidente dell’Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS) ed Erasmo D’Angelis (Segretario dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy