Torna per il settimo anno consecutivo ITALY ON SCREEN TODAY – NEW YORK FILM & TV SERIES FEST, la rassegna diretta da Loredana Commonara, che porta il meglio dell’audiovisivo italiano negli Stati Uniti in anteprima assoluta.

Dopo l’evento speciale dello scorso 3 novembre – un’esclusiva anteprima americana nella sala del Bryant Park Hotel, nel cuore di Manhattan, del film italiano in corsa per la candidatura all’Oscar Nostalgia, alla presenza del regista Mario Martone, della sceneggiatrice Ippolita Di Majo, del produttore Luciano Stella e di alcuni membri dell’Academy Awards – l’iniziativa prenderà il via dal 13 al 19 dicembre 2022, in presenza nelle giornate del 14, 15 e 16 dicembre a Manhattan, nella prestigiosa sala della Casa Italiana Zerilli – Marimò della New York University e in streaming sulla piattaforma Mymovies.it.

Tra gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, figura, il 14 dicembre, la proiezione in anteprima americana di Bosnia Express, il documentario di Massimo D’Orzi che incontrerà il pubblico insieme alla montatrice Paola Traverso in un Q&A moderato dalla giornalista Luciana Capretti.

Il 15 e il 16 dicembre, invece, spazio alle serie tv. Il Festival non a caso è stato il primo, già nel 2020, a proporre oltreoceano serie italiane, nell’intento di promuovere la produzione audiovisiva contemporanea e di favorire l’internazionalizzazione del settore. Quest’anno verranno proiettati i 6 episodi di Esterno Notte, la serie evento di Marco Bellocchio dedicata al caso Moro, presentata all’ultimo Festival di Cannes di quest’anno. Sarà proprio il regista Bellocchio ad introdurre il suo lavoro in un esclusivo collegamento live.

Dal 13 al 19 dicembre poi sarà disponibile tramite la piattaforma Mymovies.it per tutti gli Stati Uniti una selezione della migliore produzione italiana contemporanea, con ampio spazio dedicato non soltanto agli autori affermati, ma anche alle opere prime e seconde, e ai documentari. Non mancherà, inoltre, tra le novità di quest’anno, una selezione di cortometraggi d’autore.

Inoltre, grazie alla Rai Direzione Teche e alla produzione Palomar, è stato possibile inserire in programma il titolo che per primo ha cambiato il passo della serialità in Italia: Il commissario Montalbano. In occasione del loro recentissimo restauro in 4K, saranno online per il pubblico americano Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta.

I titoli saranno visibili in tutti gli Stati Uniti in anteprima assoluta, con il preciso obiettivo di raggiungere città che difficilmente avrebbero avuto l’occasione di godere del cinema italiano.

Italy on Screen Today – New York Film & Tv Series Fest nasce nel 2016 per promuovere il meglio del cinema e dell’audiovisivo italiano contemporaneo a New York. Prodotto dall’Associazione Artistic Soul, fondata da Loredana Commonara. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto del Consolato Generale d’Italia a New York, Casa italiana Zerilli – Marimò/New York University, Istituto italiano di Cultura a New York.

La settima edizione del Festival si avvale anche per quest’anno della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions e coordinato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC. Il portale, disponibile anche in versione app scaricabile sugli store digitali, fornisce tutte le informazioni utili su location e incentivi disponibili per chi vuole girare in Italia il proprio film, oltre a notizie di settore e tantissime curiosità e suggerimenti di viaggio per gli appassionati che vogliono visitare i luoghi dei film.

ITALY ON SCREEN TODAY NEW YORK – PROGRAMMA PROIEZIONI

13 – 19 DICEMBRE, MyMovies

Il fitto programma di proiezioni prevede, nella categoria “Feature Film”: Corro da te (Run to You) delicata commedia sul tema della disabilità con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, per la regia di Riccardo Milano; Diario di spezie (Diary Of Spices) originale thriller diretto da Massimo Donati, con Lorenzo Richelmy e Fabrizio Ferracane; Trafficante di virus (The Virus Smuggler) il film con Anna Foglietta, per la regia di Costanza Quatriglio, liberamente ispirato al libro della virologa Ilaria Capua; La ragazza ha volato (The Girl Has Flown), il ritratto di un’adolescente forte e consapevole, diretto da Wilma Labate e co-sceneggiato dai fratelli D’Innocenzo, con Alma Noce e Luca Zunic.

Come da tradizione, grande spazio è stata riservato ai documentari, con una particolare attenzione ai temi della legalità e della salvaguardia del pianeta. Per questa categoria verranno trasmessi: Man Kind Man di Iacopo Patierno; Telling My Son’s Land, diretto e prodotto da Ilaria Jovine e Roberto Mariotti e incentrato sulla giornalista di guerra Nancy Porsia; Se dicessimo la verità (If We Told The Truth), reportage per la regia di Giulia Minoli e Emanuela Giordano, alla ricerca delle voci che cercano di contrare la mafia in Italia.

Per la sezione “Short Film”, tra le novità di questa edizione, saranno presentati in anteprima per il pubblico americano: Trastwest di Ivano De Matteo, nato da una scena a cui il regista ha davvero assistito quando tutta l’Italia si trovava ancora in zona rossa; Dietro la porta di Walter Croce, sul tema della violenza di genere e sui minori; A Man Falling, diretto da Orazio Guarino e Teho Teardo, con Michele Riondino, sulle difficoltà della pandemia e l’importanza di ricominciare; Preghiera della sera – Diario di una passeggiata (Evening Prayer – A Diary of a walk), ideato e diretto da Giuseppe Piccioni, che racconta l’esperienza di un regista e dei suoi attori alle prese con una pièce teatrale; Se posso permettermi di Marco Bellocchio, sulla storia di un uomo che passeggia per le strade di una cittadina di provincia, ossessionato dall’idea di poter interferire nelle vite degli altri.