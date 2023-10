Il territorio delle Alte Marche, tra le province di Pesaro-Urbino ed Ancona e protetto dalle cime del Catria e del Nerone, non smette mai di stupire e sorprendere. Uno spicchio di terra, ricco di storia, cultura e mistero, composto da nove comuni: Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant’Abbondio. Nove piccole realtà ricolme di cultura, creatività, storia e tradizioni, che hanno deciso di unirsi per proporre una modalità di vacanza con al centro lo sviluppo dell’intero territorio e non dei singoli comuni.

Una di queste è Cantiano, un grazioso borgo in provincia di Pesaro-Urbino, di origini medievali adagiato alle pendici del massiccio del Catria e circondato dal Bosco delle Tecchie, un importante polmone verde di circa 200 ettari.

Qui si celebra anche la “Turba” una rievocazione popolar religiosa che ogni Venerdi Santo, dall’epoca di San Francesco, rievoca la passione e la morte di Gesù. Una sacra processione con più di 250 personaggi in costume che trasforma le vie del paese in un grande teatro all’aperto.

La cittadina marchigiana è anche rinomata per il Pane di Chiaserna e l’iconica Amarena ma, anche e soprattutto per il Cavallo del Catria, una razza equina che trae il nome dalla terra di origine, dalla montagna che sovrasta queste valli, il Catria appunto, quel “gibbo” citato da Dante nella Divina Commedia, nel XXI Canto del Paradiso.

Il Cavallo del Catria è un animale robusto, rustico ma molto docile, che vive bene allo stato brado adattandosi perfettamente al pascolo, utilizzato in passato per lavori agricoli e boschivi, ma l’attuale opera di selezione si è orientata verso la produzione di animali idonei al turismo equestre.

A Chiaserna le 44ª Mostra Mercato del Cavallo e la 37a Rassegna del Cavallo del Catria

Non appena l’aria inizia a riempirsi dei pungenti profumi dell’autunno, è inequivocabilmente giunta l’ora della grande festa dedicata al cavallo: l’edizione 2023 aprirà i battenti in località Chiaserna con la 44ª Mostra Mercato del Cavallo e la 37a Rassegna del Cavallo del Catria. Due gli appuntamenti in programma, 8 e 15 ottobre, con due intense giornate aperte al grande pubblico.

Cantiano Fiera Cavalli ritorna a poco più di un anno dalla disastrosa alluvione che ha pesantemente colpito Cantiano, riproponendosi come momento di attenzione sulla realtà di questo equino, ma anche come occasione di svago e di festa.

Ospitata nel Centro Ippico La Badia, la manifestazione è diventata l’appuntamento autunnale per eccellenza degli appassionati di cavalli, ma anche di tutti coloro desiderosi di scoprire un itinerario a misura d’uomo per trascorrere giornate di relax immersi nel verde: due domeniche aperte al grande pubblico, con numerose attività e spettacoli equestri di alto livello, tra i quali esibizioni di addestramento, monta da lavoro e di mountain trail che identificano il Centro come punto di riferimento a livello nazionale.

Il programma prevede spazi ludici per ragazzi, musica dal vivo, prove di abilità nel taglio della legna, dimostrazione e sfide nell’utilizzo di muli. Non mancherà uno spazio dedicato alla ricca ed esclusiva enogastronomia tradizionale, come la gustosa polenta alla carbonara di Chiaserna.

Cantiano Fiera Cavalli è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi proposto da Tipicità insieme ad ANCI. Il programma dettagliato nella piattaforma Tipicità Experience.