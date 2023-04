Anche quest’anno Chef in Camicia sarà presente alla Design Week di Milano con una serie di

degustazioni, cooking show e dj set che avranno luogo dal 20 al 23 aprile negli spazi del Rua nel

quartiere Isola.

La Design Week a Milano rappresenta un momento unico al mondo, che accoglie ogni anno

milioni di visitatori interessati a scoprire la bellezza e l’innovazione attraverso esposizioni ed

eventi. In questo scenario Chef in Camicia torna a far parlare di sé insieme a partner

d’eccezione con una proposta coinvolgente e gustosa.

La nota media company italiana specializzata sul mondo del food & beverage in collaborazione

con Kikkoman® Maille® e Tyrrells darà vita dal 20 al 23 aprile a uno spazio di degustazione

e intrattenimento dal nome “The Food Hub, a world taste experience”, con lo scopo di

veicolare messaggi importanti legati al viaggio e all’incontro con il gusto e il cibo, attraverso un

food match tra diverse culture che genera sempre nuove opportunità di scoperta.

L’evento si terrà in Piazzale Archinto 6, in zona Isola a Milano, e sarà aperto al pubblico

dalle 17:30 alle 24:00. Il calendario dell’evento è ricco di attività irresistibili che daranno

l’opportunità di sperimentare il gusto della scoperta: cooking show (giovedì 20/04, venerdì

21/04 e sabato 22/04) che racconteranno le diverse tradizioni culinarie come quella giapponese

e francese, ma anche giochi a premi come Blind Taste, Sarabanda Culinaria e Guess the

Picture. Non mancherà il DJ set, che dalle 19 alle 22 accompagnerà il momento dell’aperitivo

con musica da happy hour, per poi creare un’atmosfera più frizzante fino a mezzanotte.

“Dopo il successo di The Square, durante la DW 2022, questo evento rappresenta un ulteriore

step di crescita per la nostra azienda.” spiega Pietro Colloredo Mels, Head of Sales &

Account di Chef in Camicia. “Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con partner

fedeli e di fiducia come Kikkoman®, Maille® e Tyrrells, che da tanti anni ormai sposano i

nostri progetti e ci spronano ad affrontare nuove avventure”.