Non ci sono le condizioni di sicurezza per confermare l’affollato evento UCI di luglio

Covid-19 non lascia spazio operativo, tutto rinviato al prossimo anno.

Una tre giorni di sport e intrattenimento che era anche occasione turistica

“Nella storia del Giro come nella storia del ciclismo il Bondone è Charly Gaul che esce dalla nebbia, che sbuca dalla tormenta, che non riesce a dire una sola parola, gli occhi fissi, sbarrati, le lacrime ghiacciate”.

Parole uscite dalla penna di Leonardo Coen, inviato di Repubblica al Giro d’Italia nel 2006. Fatti e storie d’altri tempi che di anno in anno, guarda caso dal 2006, vengono rinverdite da La Leggendaria Charly Gaul, evento organizzato da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi Sport, tappa di Coppa del Mondo dell’UCI Gran Fondo World Series, un appuntamento della durata di tre giorni che tanti appassionati si attendevano dal 10 al 12 luglio di quest’anno.

Di certo la “Cronometro” del 10 luglio, La Moserissima dell’11 e La Leggendaria Charly Gaul del 12 luglio sono diventate negli anni un “must” per il mondo del ciclismo amatoriale internazionale. Tre eventi molto apprezzati e seguiti da sportivi di tutto il mondo, come conferma anche l’UCI che ha inserito a calendario la corsa trentina nel prestigioso UCI Gran Fondo World Series. Ma il contenimento del virus Covid-19 ha costretto UCI e FCI a sospendere tutte le competizioni, con le gare “pro” ad iniziare col primo agosto.

Impensabile per APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi Sport proporre l’appuntamento in autunno, in un calendario superaffollato per le granfondo, ammesso che si possano organizzare eventi nel rispetto delle norme che saranno richieste per il contenimento del contagio.

La Leggendaria Charly Gaul si è sempre distinta, oltre che per i grandi numeri, per alti standard organizzativi e di sicurezza, mettendo il ciclista sempre in primo piano. Stesso discorso per la gara a cronometro internazionale del venerdì e per l’attesa Moserissima, la manifestazione vintage che celebra Francesco Moser e la sua famiglia di grandi sportivi.

Così, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi Sport, dopo aver studiato e valutato ogni possibilità, hanno deciso di proporre la 15.a edizione de La Leggendaria Charly Gaul e la 6.a edizione de La Moserissima nel 2021, nelle giornate del 9, 10 e 11 luglio.

Per Elda Verones, direttore della APT cittadina e autentica deus ex machina della manifestazione, lo slittamento al 2021 non è stata una decisione semplice: “Avevamo già avviato l’organizzazione, per il comparto turistico l’evento rappresenta un tassello importante per l’indotto diretto e indiretto, per la promozione e la valorizzazione del

territorio, ricordando le tante gesta epiche che il ciclismo ha regalato sulla mitica salita Charly Gaul”.

Franco Aldo Bertagnolli, presidente della APT cittadina, afferma: “Siamo convinti che il cicloturismo sia destinato ad aumentare in futuro e crediamo che la nostra terra con il suo patrimonio paesaggistico offra le condizioni ideali per questo filone vacanziero. Gare ciclistiche come La Leggendaria Charly Gaul e La Moserissima sono un ottimo

strumento per attrarre turisti e appassionati, sicuramente spostare la 15^ edizione è stata la scelta migliore”.

Renato Villotti, presidente di TES, ha aggiunto: “Con il nostro comitato abbiamo esplorato ogni opportunità possibile, ma garantire il solito altissimo standard all’evento sarebbe stato difficilissimo, ma soprattutto ad oggi non ci sono chiare indicazioni sulle linee guida da tenere per gli eventi. Meglio posticipare al 2021 ed offrire una manifestazione ad altissimo livello”.

Francesco Moser aveva in serbo delle belle curiosità per questa sesta edizione della Moserissima: “Nell’ambiente degli eventi vintage del ciclismo avevamo creato con APT un nuovo filone. È un peccato dover abdicare un anno, ma nel 2021 ci troveremo pronti per un nuovo grande raduno”.

Intanto, per chi ha voglia di pedalare, il Monte Bondone, la Valle dei Laghi e il circondario della città di Trento offrono una miriade di possibilità in una zona affascinante e ricca di proposte turistiche e sportive.

