Una giornata interamente dedicata alla conferenza mondiale “La pace come principio educativo, una scuola senza conflitti” con relatori internazionali, tavole rotonde e workshop, si svolgerà il prossimo 3 dicembre nel Polo didattico Giorgio Zanotto dell’Università di Verona.

L’evento è organizzato dal Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova, rete nazionale di istituzioni educative, in collaborazione con l’Università di Verona – Dipartimento di Scienze Umane, e con Clementoni, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ KA3 (Supporto per le politiche educative N° 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD – “Robotica contro il Bullismo” www.roboticavsbullismo.net).

Nel corso della giornata verranno trattati e approfonditi temi come la scuola senza conflitti, la pace con la natura e la robotica contro il bullismo: una scuola senza conflitti è una scuola di principi e valori dove la collaborazione e il rispetto delle identità e potenzialità personali diventano un elemento importante dell’educazione per la costruzione di un futuro migliore per tutti.

A partire dalle 8,30, il saluto delle autorità aprirà l’evento: previsti gli interventi della professoressa Paola Dusi, dell’Università di Verona – Dipartimento scienze umane, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Carmela Palumbo, del dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, coordinatrice del servizio ispettivo, Laura Donà, del dirigente dell’Ufficio ambito territoriale di Verona, Sebastian Amelio, del sindaco di Verona Damiano Tommasi, dell’assessora con delega a Politiche educative e scolastiche, biblioteche, edilizia scolastica, salute e servizi di prossimità del Comune di Verona, Elisa La Paglia, del dirigente scolastico I.C. Bosco Chiesanuova, Alessio Perpolli, e infine del coordinatore della rete Polo Europeo della Conoscenza, professor Stefano Cobello.

A seguire, si alterneranno i relatori provenienti da diversi paesi del mondo che potranno, con il loro contributo e la loro esperienza, aiutare la scuola a divenire puro spazio di crescita per una società futura più equa, nel rispetto della diversità, dei valori, dei diritti umani e della crescita dei bambini. A condurre l’evento sarà il professor Donato De silvestri del dipartimento di Scienze umane dell’Università di Verona.

Conferenza e workshop sono interamente dedicati all’educazione alla democrazia e alla solidarietà: valori importanti e alla base della convivenza civile tra i popoli e le persone che, soprattutto oggi, in una società sempre più individualizzata ed egoista, necessitano di tornare a far parte del bagaglio etico e umano di ogni singolo individuo.

Numerosi i Paesi europei ed extraeuropei partecipanti che vedono, oltre all’Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Romania, Macedonia del Nord, Turchia, Brasile, Perù, India, Regno Unito, Norvegia, Grecia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Svizzera, Marocco, Uruguay, Bulgaria.

Le tavole rotonde e i workshop, così come la conferenza, sono gratuiti e aperti a tutti fino ad esaurimento posti, ma è obbligatoria la registrazione.