FH55 Grand Hotel Palatino ospita la terza edizione del prestigioso Corso Residenziale di Elettromiografia e Tecniche Neurofisiologiche: Good Clinical Practice, un evento scientifico all’avanguardia che riunisce specialisti di neurologia e neurofisiologia per una formazione avanzata sulle più moderne metodiche neurofisiologiche. Con il crescente ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale (IA) nel campo della medicina, il corso di quest’anno ha introdotto sessioni dedicate all’integrazione di strumenti tecnologici avanzati e algoritmi di IA nella pratica clinica, rivoluzionando l’approccio alle diagnosi neurofisiologiche. Sotto la direzione scientifica della Dr.ssa Marilena Mangiardi medico specialista neurologo e neurofisiologo e Tesoriere della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, il corso vede la partecipazione di un comitato medico e tecnico-scientifico di spicco, con la presenza di esperti di fama nazionale che, attraverso lezioni frontali, esercitazioni pratiche e discussioni interattive, forniranno ai partecipanti un’esperienza didattica completa e integrata. Tecnologie avanzate e IA trovano un ruolo centrale in questa edizione, consentendo un’analisi sempre più precisa e affidabile dei risultati diagnostici, migliorando la qualità dell’assistenza clinica.

” L’integrazione dell’IA rappresenta una grande opportunità per approfondire la comprensione dei meccanismi alla base delle patologie neuromuscolari. I partecipanti avranno una preparazione più completa: non solo padroneggiando le metodiche neurofisiologiche, ma anche il loro utilizzo combinato con la tecnologia avanzata. Questo permette una maggiore accuratezza nella diagnosi e nella refertazione, elementi cruciali per un’assistenza sanitaria di alta qualità. Con l’IA, inoltre, i discenti possono esercitarsi su casi clinici complessi e ricevere un feedback immediato, sviluppando strategie di problem-solving che saranno fondamentali nella loro futura pratica” afferma la Dr.ssa Marilena Mangiardi.

Patrocinato dalle principali società scientifiche del settore (AITN, ASNP, SINC, SIN), il Corso Residenziale “Good Clinical Practice” di elettromiografia digitale è accreditato con 25 crediti ECM e si rivolge a un numero selezionato di specialisti. L’obiettivo è garantire loro l’autonomia completa nello svolgimento, interpretazione e refertazione degli esami neurofisiologici.