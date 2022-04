Il Festival del Tempo prende il largo ed approda a Genova: dopo le prime due edizioni svoltesi a Sermoneta, in provincia di Latina, la terza edizione del Festival del Tempo, sempre con la direzione artistica di Roberta Melasecca, anticipa le sue date e prenderà corpo durante la Genova BeDesign Week dal 18 al 22 maggio 2022.

Il Festival del Tempo approfondirà quest’anno le relazioni tra il corpo e lo spazio-tempo, in aderenza agli obiettivi della design week genovese che per l’edizione 2022 incentra le sue azioni proprio sul tema del tempo.

All’interno del ricco e ampiamente strutturato programma della Genova BeDesign Week, (https://www.didegenova.it/ 1414/news/presentata-la- genova-bedesign-week-2022) entrambe le realtà, che lavorano da anni alla rigenerazione sociale, culturale, economica e spirituale dei tessuti urbani nei quali sono inserite, propongono congiuntamente installazioni artistiche in piazze e cortili del centro storico, risultato di una Call internazionale, ancora aperta fino al 16 aprile, rivolta a tutti, artisti, designer, architetti e creativi in genere.

La giuria del Bando è costituita da: Anna Daneri-Curatrice, Maria Cristina Finucci-Architetto e Artista, Luca Gibello-Direttore ilgiornaledellarchitettura.com , Marco Guarino-Architetto_Ordine Architetti PCC Genova, Gianluca Peluffo-Architetto_Peluffo & Partners.

Il Festival del Tempo anche per quest’anno rinnova la sua collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS proponendo, all’interno dei vari eventi genovesi, la partecipazione di una artista internazionale, Jaye Rhee (https://jrhee.com), coreana di base a New York, presentata dai curatori Roberta Melasecca e Edoardo Marcenaro, Ambasciatori Rebirth Project Terzo Paradiso Cittadellarte, attraverso la realizzazione della video-installazione Once Called Future che narra ed affronta le tematiche del tempo.

Inoltre, nell’obiettivo comune del Festival e della Design Week di generare una rete attiva tra realtà diffuse in tutta Italia, è prevista anche la sinergia con:

La Repubblica del Design Distretto Lancetti Dergano Bovisa di Milano (https:// repubblicadeldesign.it), che proporrà l’installazione “Il Tempo della pace” in una piazza del centro storico.

La nuovissima startup Artistico (www.artistico.live), piattaforma per l’arte moderna e contemporanea che lavora per promuovere le ricerche emergenti e più innovative attraverso nuove formule di condivisione e valorizzazione.