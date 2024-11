Luci, musiche, regali, eventi. Sicilia Outlet Village sta per trasformarsi: domenica 10 novembre avverrà – come ogni anno – l’attesissima accensione dell’Albero di Natale. La magica attesa del giorno di Natale stupirà i visitatori con un susseguirsi di spettacoli a tema. Già dal sabato 9 novembre e fino a domenica 17 novembre avrà inizio la campagna Happy Days Winter Icons, dedicata agli iscritti al Vip Club con sconti esclusivi sulle nuove collezioni.

Grandi e piccini nelle vie dello shopping avranno l’opportunità di meravigliarsi con incantevoli scenografie di luci, danze, melodie. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e scattare con lui una foto ricordo, la stampa verrà consegnata in diretta. Il calendario degli intrattenimenti durerà fino all’Epifania. Per personalizzare i regali da mettere sotto l’albero il 16 e il 17 novembre Double Truble customizzerà i capi con ricami rendendo unico ogni acquisto e la Style Coach Elisa Marchiori offrirà una consulenza di armocromia per svelare ad ogni persona i colori che più la valorizzano.