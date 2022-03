Sempre più spesso accade che si vivano momenti e periodi di tensione personale per i conflitti nati anche per piccolezze davvero insignificanti.

Il nostro istinto primitivo è di frequente quello di reagire all’aggressività anche solo verbale con altrettanta violenza: è quello che giustifichiamo come autodifesa.

Queste emozioni negative alimentano l’odio, e più lasciamo spazio a questo tipo di pensieri, meno la nostra mente viaggia verso l’empatia e la positività.

Certo, non sempre si può applicare un atteggiamento zen in ogni situazione e relazione, ma se ogni giorno il nostro primo pensiero è quello di essere GRATI alla VITA, per ciò che abbiamo, per gli affetti, la salute, il lavoro per qualsiasi cosa e persona dia un senso positivo alla nostra Vita, non solo possiamo invertire la sopraffazione dell’odio, ma possiamo vivere un’esistenza serena e luminosa.

Più riconosci ed esprimi gratitudine per le cose che hai, più cose avrai per cui esprimere gratitudine- Zig Ziglar

Sii grato ogni giorno, per quello che hai e per ciò che sei.