Lucca Art Fair

Luogo: Real Collegio

Indirizzo: piazza del Collegio 13

E-Mail info: info@luccaartfair.it

Sito ufficiale: http://www.luccaartfair.it

A causa della situazione sanitaria mondiale, la direzione di Lucca Art Fair, in accordo con le istituzioni di riferimento, ha deciso di posticipare le date della fiera di arte moderna e contemporanea al 27, 28 e 29 novembre 2020, mantenendo la sede del Real Collegio di Lucca.

Questo spostamento è un atto dovuto per tutelare gli espositori, i collezionisti e i visitatori della fiera. In questi giorni, comunque, lo staff di Lucca Art Fair non si ferma: stiamo infatti lavorando attraverso smart working per preparare una fiera di alto livello, realizzata con l’entusiasmo e la passione di sempre.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDFFonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram