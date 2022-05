di Vincenzo Caccioppoli

IL prossimo 13 giugno a Lugano, in Svizzera, The Cryptonomist, una delle più autorevoli riviste sulle criptovalute e che ha lanciatio da qualche mese il primo magazine in Nft al mondo, sta organizzando l’evento Metaforum, in collaborazione con l’azienda Finlantern. Si tratta di un grande evento completamente dedicato al mondo Nft e metavreso. L’evento si terrà al museo Lac di Lugano e vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano del settore Nft e Metaverso. Oltre ad una parte con gli stand di sponsor e partner dell’evento, Metaforum, infatti, avrà ben tre palchi dove si alterneranno speaker italiani ed internazionali con personalità forse mai viste in Europa, come il CEO e co-founder di SuperRare John Crain, John Crain, CEO e co-founder di SuperRare; Pavel Matveev, cofounder di Wirex; Massimo Morini, Chief Economist Officer Algorand Foundation; Marc Seal di Sortium; l’influencer Marco Montemagno, Alberto Maiorana, Head of Licensing di Sorare, e David Princay, Head of France di Binance.

Durante la giornata del Metaforum si terrà anche una mostra di diverse opere NFT con alcuni dei più grandi artisti del settore come Giovanni Motta, Skygolpe, Cesare Catania, Emanuele Dascanio, Bruno Cerasi, Federico Clapis, Dangiuz, Matteo Mauro, Marcello Baldari, Leo Caillard, Andrea Crespi, Andrea Chiampo, Niro Perrone, Paulo Renftle, Dangiuz, Simon Dee, Fabio Giampietro, Fabio Rotella, e molti altri ancora.

L’evento ospita un ricco programma di conferenze, tavole rotonde e interventi, tenuti da alcuni dei più importanti esperti nazionali e internazionali, nel settore delle criptovalute e della blockchain. Le conferenze saranno accessibili anche in streaming. MetaForum Lugano ospita anche un’area espositiva e tanti momenti di networking di alto livello, indispensabili per costruire relazioni professionali e sviluppare nuove opportunità di business.

La giornata del 13 giugno si conclude con una VIP Dinner & Charity Auction, un’esclusiva cena di gala in cui puoi incontrare e parlare faccia a faccia con i BIG dell’industria blockchain, cripto e dei giochi. per info ed iscirzioni https://metaforum.ch/