Anche MIA PHOTO FAIR, la più importante fiera di fotografia del nostro Paese, sposta a settembre l’edizione 2020.

Le nuove date sono da GIOVEDÌ 10 A DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020, sempre a The Mall, nel quartiere di Porta Nuova a Milano, in contemporanea con la Milano ArtWeek.

“Da quando abbiamo capito che l’emergenza coronavirus non avrebbe potuto essere risolta in tempi brevi, io e mia figlia Lorenza – afferma Fabio Castelli, ideatore di MIA Fair- abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per trovare nuove date che ci permettessero di difendere la manifestazione, garantire la presenza dei nostri espositori e continuare a consolidare tutto ciò che abbiamo creato in questi 10 anni di lavoro insieme. Per sostenere il lavoro dei nostri espositori, in questo momento di restrizioni sanitarie che ci impongono di rimanere a casa, lanceremo la visita virtuale della decima edizione di MIA Photo Fair nella giornata di apertura prevista inizialmente, ovvero giovedì 19 marzo. Nella home page del nostro sito i visitatori potranno accedere alla preview online della fiera per vedere le gallerie e gli artisti che parteciperanno alla manifestazione nelle nuove date di settembre”.

I biglietti acquistati dai visitatori e gli inviti cartacei inviati saranno ritenuti validi per le nuove date.

