Nell’ambito del programma di spettacoli ed eventi dal titolo ‘La prima stella della sera: Cibo per l’anima’, organizzato da Atir a Milano, nel suggestivo cortile di S. Maria alla Fonte, immerso nel parco Chiesa Rossa, in collaborazione con i Frati Cappuccini che curano la devozione nella chiesa, dal 25 giugno al 2 luglio, ricordiamo le date degli appuntamenti organizzati da Atir con i Frati:

– Lunedì 26 giugno, ore 21,30: visita guidata alla Chiesa, tenuta dalla dottoressa Enrica Garlati, presidente Comitato Volontari Cascina Chiesa Rossa.

– Mercoledì 28 giugno, ore 21,30: Risottata

– Giovedì 29 giugno, ore 21,30: Conferenza di Padre Stefano Luca, direttore del Capuchin Social Theatre, che presenta la realizzazione di progetti di teatro sociale in contesti di guerra.

– Sabato 1 luglio, dalle ore 10, laboratorio ‘Mani in pasta’ per i bambini

– Domenica 2 luglio, ore 21,30: Risottata.

‘Giocare’ a fare il pane con 6 maestri fornai di Milano per scoprire o riscoprire l’antica arte di impastare e cuocere farina e lievito e il valore dell’alimento più universale al mondo. “Le mani in pasta” è la proposta del laboratorio per bambini milanesi di ogni età offerto da Associazione Fornai Milano, presieduta da Cesare Marinoni, che si terrà sabato 1 luglio 2023 sotto i freschi portici dell’antica chiesa Santa Maria alla Fonte, la Chiesa Rossa dei Frati Cappuccini sul Naviglio Pavese all’altezza della Conca Fallata, in via della Chiesa Rossa 55 (Municipio 5, Metro Verde Abbiategrasso). L’Associazione metterà a disposizione anche forno e tavoli. I bambini potranno divertirsi a creare forme e figure a piacimento, che poi una volta cotti potranno portarsi a casa.

Orari:

h 10: bambini dai 5 ai 7 anni; h 11.30: bambini dagli 8 ai 10 anni; h 14.00: bambini dagli 8 ai 10 anni; h 15.30: bambini dai 5 ai 7 anni. Durata: 45’ min circa, max 25 bambini a gruppo. Per iscriversi compilare il form sul sitowww.atirteatroringhiera.it

E’ richiesta un’offerta a partire da 5€ a bambino e tutta la raccolta sarà devoluta all’opera di mantenimento della chiesa, già recuparata dall’oblio e dall’abbandono dal Comitato Volontari Cascina Chiesa Rossa, oggi affiancati dai Frati Cappuccini. La chiesa è un gioiello risalente addirittura al 988 d.C., un santuario mariano dedicato alla Madonna del Latte raffigurata in un affresco del 1400”.

Spiega Fra Mauro Miselli: “La prima volta abbiamo accolto la rassegna Atir durante il lockdown quando non si poteva tenere in teatro, mettendo a disposizioni gli spazi all’aperto. Poi ci siamo ritrovati affini negli intenti: tenere vivo il sito della Chiesa Rossa con temi e proposte che possano divertire e intrattenere intorno ai più autentici valori umani, dall’arte alla spiritualità, dalla bellezza alla solidarietà. Così abbiamo cominciato a partecipare con proposte nostre in aggiunta agli spettacoli”.