, settimana milanese interamente dedicata al mondo del gioiello, si terrà. La manifestazione che si configura come un hub di un “jewelry network” qualificato e concreto,, ma l’emergenza sanitaria che ha interessato oltre al nostro Paese il mondo intero ha portato, con profondo senso di responsabilità, alla decisione del posticipo.Milano Jewelry Week 2021 interesseràLa manifestazione intende inoltre rafforzare ulteriormente il proprio legame con la città di Milano attraverso il coinvolgimento di svariate attività commerciali situate sul territorio che esporranno le creazioni di artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo all’interno di differenti percorsi tematici quali il gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista, prezioso e il bijou. Riconferma inoltre la propria presenza nel palinsesto di Milano Jewelry Weekche, con la partecipazione di oltre 150 artisti internazionali, nel 2021 vedrà la sua ottava edizione.– il Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta l’organizzazione della manifestazione, afferma: “Con Milano Jewelry Week, il mio obiettivo è stato quello di creare un happening per tutti gli esperti del settore, che allo stesso tempo facesse scoprire questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo scaturito da Artistar Jewels ci ha dato modo di intercettare l’esigenza di dare il giusto risalto al gioiello contemporaneo, in fortissima espansione negli ultimi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a valorizzare la tradizione. La prima edizione di Milano Jewelry Week a ottobre 2019 ha dato forza alle nostre convinzioni: circa 40.000 visitatori da tutto il mondo hanno potuto ammirare le creazioni di 350 artisti esposte in più di 60 location e hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare a 116 eventi diversi. Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando non permette di organizzare una manifestazione tanto articolata e dal DNA cosmopolita nell’autunno del 2020, come originariamente pianificato, in completa sicurezza. Le nuove date di giugno 2021 sono quindi state scelte con molta attenzione identificando il periodo dell’anno più adatto – anche climaticamente – per non sovrapporsi ad altre manifestazioni ed eventi di settore in Italia e nel mondo”.

La promozione e il calendario di eventi proposti in occasione di Milano Jewelry Week 2021 non è rimandata al prossimo anno, anzi, Prodes Italia lancerà nell’autunno 2020 un nuovo progetto editoriale che metterà in relazione i produttori con le realtà commerciali di tutto il mondo. A ottobre sarà pubblicato un inserto speciale dedicato alle eccellenze del settore, all’interno della rivista bilingue l’Orafo Italiano che sarà inviato direttamente ai principali buyer per mostrare loro un’anteprima dei brand che potranno poi ammirare dal vivo a giugno 2021.

L’ideazione, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Milano Jewelry Week sono a cura del Gruppo Prodes Italia in collaborazione con L’Orafo Italiano. Prodes Italia opera in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini e ideatore dei progetti Promotedesign.it, Din – Design In, Design For, Artistarjewels.com, Treneed.com, Bestwinestars.com oltre che responsabile della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Lambrate Design District dal 2018. L’Orafo italiano è la più autorevole rivista del settore orafo. Da oltre settant’anni rappresenta per operatori e appassionati uno strumento fondamentale per aggiornarsi e un punto di riferimento culturale. Oggi affiancano la rivista sito web, newsletter e canali social. Alla sua prima edizione,a ottobre 2019, Milano Jewelry Week è stata in grado di accogliere circa 40.000 visitatori da tutto il mondo che hanno potuto ammirare le creazioni di 350 artisti esposte in più di 60 location, tra cui atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, scuole, gallerie d’arte, boutique di moda e showroom di design nel centro della città. 116 eventi hanno animato un calendario che non si è limitato a coinvolgere gli operatori come normalmente accade con le più tradizionali manifestazioni del settore, ma ha permesso a tutti gli amanti del Bello e del fatto a mano di avvicinarsi all’affascinante mondo della gioielleria. Mostre collettive e personali, esposizioni di gallerie e scuole internazionali, workshop, performance, temporary shop e serate di premiazione hanno infatti dato interpretazioni multi sfaccettate alla storia e alla tecnica dell’arte orafa dimostrandone l’atemporalità e, quindi, contemporaneità.

Alcuni dei partecipanti a Milano Jewelry Week 2019: Assamblage – National Contemporary Jewelry Association (Romania), Didier Ltd (U.K.), Faust Cardinali (Francia), futuroRemoto Gioielli by Gianni De Benedittis (Italia), Galdus (Milano), Galeria Alice Floriano (Brasile), Hard to Find (Messico), IED – Istituto Europeo di Design (Milano), Nicolas Estrada (Spagna), Schmuckgalerie Silbermann (Germania), Scuola Orafa Ambrosiana (Milano).