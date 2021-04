Per festeggiare l’arrivo della primavera, il Museo Popoli e Culture del Centro Missionario PIME di Milano propone l’evento online “Il Giardino Fiorito”, nuovo appuntamento del ciclo “Al Museo in Famiglia, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Osservando la collezioni di porcellane cinesi tipiche della dinastia Qin e i meravigliosi abiti ricamati delle donne Kuna, popolazione originaria di Panama, i piccoli partecipanti scopriranno che sono ricchi di piante leggendarie, fiori, erbe ed altri elementi naturali simbolo di buonaugurio.

Dopo una carrellata di foto delle opere del Museo, via libera al divertimento: lasciandosi ispirare dalla flora riprodotta sulle opere, i bimbi saranno invitati a realizzare il loro giardino da sogno con l'aiuto di cartoncini, pennarelli e tanta fantasia.

L’evento si potrà seguire online sulla piattaforma Zoom sabato 17 Aprile dalle 11 alle 12. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso: occorre prenotarsi compilando l’apposito form al link https://centropime.org/eventi/al-museo-in-famiglia/

Una volta completata l’iscrizione, si riceverà una mail con le istruzioni per accedere all’evento.

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram