Ogni mito che si rispetti nasce da una leggenda e la mitica “1000 Miglia” non può essere da meno: la nascita della “corsa più bella del mondo” è avvolta in tante leggende, più o meno attendibili, ma la versione più nota arriva dalla testimonianza di Giovanni Canestrini, uno dei suoi fondatori. Canestrini, giornalista, storico, dirigente sportivo ed ingegnere italiano, nel libro “Mille Miglia” del 1967, ha raccontato la nascita di questa manifestazione che ancora oggi affascina tutto il mondo. Nel dicembre del 1926 Canestrini ricevette una visita dai piloti automobilistici Franco Mazzotti, Aymo Maggi e Renzo Castagneto i quali gli prospettarono il progetto di quella che nel tempo è diventata la Mille Miglia. In questo primo incontro, Mazzotti, ebbe l’intuizione di chiamarla Mille Miglia introducendo l’unità di misura delle miglia anziché dei chilometri. Dopo un anno di progetti e messe appunto, nel marzo del 1927 comincia l’ebrezza, la concitazione e il tumulto per la partenza della prima edizione della Coppa delle Mille Miglia, una gara di velocità di 1600 chilometri corrispondenti a mille miglia, appunto. L’evento ha visto sfrecciare le auto lungo le strade, all’epoca non asfaltate, del nostro bel paese, questa manifestazione ha stupito e raccolto tutta Italia, nessuno si sarebbe mai aspettato che questa epica gara sarebbe diventata la più amata da tutto il mondo. Dopo 24 edizioni tra il 1927 e il 1957 la Mille Miglia non è più una gara di velocità, ma rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe.

Dal 15 al 18 giugno 2022 si terrà lo spettacolo della 40ª edizione di questa celebre corsa, per questo evento gli organizzatori hanno selezionato 415 vetture storiche provenienti da tutto il mondo, di queste, 11 esemplari fanno parte della categoria Militare.

Gli equipaggi delle automobili d’epoca attraverseranno l’Italia in lungo e largo, percorrendo le strade più suggestive e spettacolari: le macchine si ritroveranno a Brescia per la partenza, faranno una tappa a Desenzano e a Rimini poi, passando per Norcia e Terni, faranno rotta verso la Capitale dove compiranno il giro di boa e, dopo aver attraversato diversi comuni della Toscana e della meravigliosa Bolgheri Coast come Bibbona, Pontedera, Siena e Cascina concluderanno il giro arrivando al punto di arrivo di Brescia. In questa edizione del 2022 lo storico e prestigioso brand di automotive “Ferrari”, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, scenderà in pista accanto alla Freccia Rossa 2022, confermando anche quest’anno l’omaggio alla Mille Miglia.

Definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo”, e anche se non è più la gara di velocità che si è tenuta tra il 1927 e il 1957, tutt’oggi la Mille Miglia resta un’esperienza indimenticabile che si appresta a regalare forti emozioni e a dipingere l’atmosfera in un trionfo di colori e allegria. Prendere parte a questo incredibile ed indimenticabile momento, è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno di vacanza in una location altrettanto meravigliosa come quella della Bolgheri Coast. Nella giornata di venerdi 17 giugno, infatti, proprio nei pressi di Bibbona sfrecceranno le meravigliose auto d’epoca, trovarsi li e ammirare il convoglio passare è un’emozione unica e sensazionale, è come fare un viaggio indietro nel tempo tra le vetture che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la nostra storia.