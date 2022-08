850.000 metri quadri di superficie, 46 attrazioni, sei aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Questa, in estrema sintesi è la “carta d’identità di Mirabilandia, il grande parco divertimenti alle porte di Ravenna che quest’anno compie 30 anni. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni sempre nuove, uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati.

Per celebrare nel migliore dei modi i primi tre decenni di attività, regala un appuntamento “da brivido“, che farà sicuramente felici i più impavidi e gli appassionati della serie televisiva statunitense The Walking Dead che potranno fare un imperdibile viaggio nella nuova omonima attrazione.

Infatti nelle serate dal 18 al 21 agosto arriva il Summer Horror Festival, la versione estiva del famoso Halloween in programma con crescente successo, nel mese di ottobre, all’interno del Parco divertimenti più grande d’Italia.

Poi in aggiunta all’adrenalina delle attrazioni e agli show, dalle 21 a mezzanotte, un’ampia area del Parco in stile “città apocalittica”, sarà dedicata all’evento e sarà invasa da un’orda di zombie famelici, pronti a “terrorizzare” gli audaci ed impavidi visitatori che sceglieranno di accedervi.

Inclusa nel biglietto di ingresso al Parco anche l’attrazione Acid Rain, per l’occasione pronta a “terrorizzare” il pubblico dai 12 anni in su. DJ Set da brividi faranno da cornice musicale a queste serate esclusive. A rendere ancora più avvincente l’atmosfera, si aggiunge anche la nuovissima horror house The Walking Dead ambientata in un futuro apocalittico ed ispirata all’omonima e seguitissima serie Tv statunitense giunta alla 12^ edizione.

Gli esseri umani si trasformano in “morti viventi”, cibandosi delle loro prede e un piccolo gruppo di sopravvissuti cerca di raggiungere Terminus, l’unico luogo sicuro. È questo l’inquietante scenario che i visitatori del Parco sono invitati a vivere cercando di mettersi in salvo ……se ci riescono.

L’attrazione, appena inaugurata, è ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie: l’ospedale, la chiesa, la miniera, il santuario, Del Arno Foods, la discarica e naturalmente Terminus, la meta finale.

Una decina di attori anima la scena lungo tutto il percorso, rendendo l’intera avventura ancora più carica di suspence e ancora più simile all’originale. The Walking Dead è un’esclusiva ed è la prima e unica horror house in Italia dedicata alla famosa serie televisiva trasmessa dal canale AMC e poi anche disponibile sulla piattaforma Disney+ .

<<L’offerta di Mirabilandia si è arricchita quest’anno di una nuova elettrizzante attrazione che coniuga un forte coinvolgimento emotivo con un’elevata cura dei dettagli stilistici e di performance degli attori – spiega Riccardo Capo, Direttore Generale di Mirabilandia. – The Walking Dead arriva nel Parco divertimenti più grande d’Italia grazie all’impegno di Parques Reunidos: un’attrazione simile, infatti, si trova nel Parque de Atracciones Madrid e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti di settore. Ci sono tutte le premesse affinché anche a Mirabilandia, The Walking Dead, soprattutto in occasione del Summer Horror Festival, diventi un’esperienza unica e distintiva del Parco e un ‘must’ per i visitatori amanti del brivido>>.