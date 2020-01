Alla cantautrice romana cantastorie Nicole Riso presenterà in una serie di eventi il suo primo ““, un album interamente suonato con strumenti veri, dove la musica folk incontra il pop ed il country.

Storie che spaziano dalle bellezze artistiche della Capitale fino al suicidio della mamma lavoratrice precaria ‘Fortunella‘, all’autobiografica storia d’amore di ‘Damme Na Carezza‘, per sfociare con ‘Nino e Antonio‘ nell’amore impossibile di due ragazzi, anticipato a dicembre nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica e a gennaio dal portale Gay.it che ha pubblicato in esclusiva il video visto in poche ore da oltre 10.000 persone.

Il primo appuntamento sanremese al Palafiori, quest’anno Casa Rai, è lunedì 3 febbraio alle 18.30 dove sarà presentato il libro di Paolo Lunghi “Transistor – Dalle Radio Libere a Facebook” di cui Nicole ha scritto un capitolo in cui racconta la sua esperienza ed il suo mondo tra speaker radiofonica e la sua attività cantautorale. Durante il meeting sarà presentato l’album ed in live il suo ultimo singolo “Nino e Antonio”.