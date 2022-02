Nuova puntata di Non è l’Arena, stasera 6 Febbraio dalle 21.15 Massimo Giletti avra’ un faccia a faccia con Giorgia Meloni. L’unica voce di opposizione al governo presieduto da Mario Draghi offrirà il suo punto di vista sull’attualità politica.

Si sono accentuate le differenze tra Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia, con quest’ultima che vorrebbe intestarsi la rifondazione del centrodestra. Oltre al confronto politico con la Meloni, in primo piano da Giletti ci saranno le nuove misure del governo che portano il Paese verso la riapertura delle attività.

Molte le tematiche di questa puntata a Non e’ l’Arena dalle categorie in ginocchio, come quella dei ristoratori danneggiati non solo dal virus che ne ha svuotato i locali di clienti al caro bollette. Giletti darà loro voce ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento. Ma poi ci sono stati anche imprenditori che si sono approfittati di questa emergenza con il business delle mascherine Ffp2. Di tutto questo se ne parlerà con Guido Crosetto, Alessia Morani, Paolo Agnelli, Michel Martone e Matteo Bassetti”.

