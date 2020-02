Finalmente svelato il nome del personaggio italiano a cui sarà consegnato il Premio Fuoriclasse 2019.

La Giuria ha infatti ufficializzato in queste ore la notizia che il Premio Fuoriclasse 2019 è stato assegnato a Piero Angela, giornalista, scrittore e divulgatore che con il suo format televisivo Superquark è riuscito a trasmettere a intere generazioni l’amore per la cultura scientifica.

Dopo la premiazione nel 2007 di Vittorio Feltri e negli anni successivi di Marcello Lippi per lo sport, Virna Lisi per il cinema, Alberto Bauli per l’imprenditoria, Carlo Rubbia per la scienza, Anna Fendi per la moda, Red Canzian per la musica, Bruno Vespa per il giornalismo, Arrigo Cipriani per l’alta ristorazione, Andrea Bocelli per la musica classica e Federica Pellegrini per i suoi meriti sportivi, i Fuoriclasse ad Honorem hanno deciso che il Premio dovesse essere assegnato al “mondo” del giornalismo scientifico.

“Piero Angela è una persona unica, un talento naturale del nostro tempo, un uomo colto, intelligente e affascinante – commenta l’imprenditore Roberto Castagner – un grande giornalista che ha saputo portare sullo schermo la bellezza della scienza con un linguaggio semplice e chiaro. Sarà un vero onore poterlo ospitare a Visnà di Vazzola per la cerimonia di premiazione”.

L’atto ufficiale di conferimento del titolo avverrà infatti venerdì 21 febbraio alla Distilleria Castagner di Vazzola (TV), nel corso di una cena curata da 5 grandi chef italiani a cui prenderanno parte oltre 250 invitati tra i quali figurano molti personaggi di spicco dell’imprenditoria, dello sport e della cultura.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram