Dal Borgo fantasma di Celleno, il Prof. Saverio Senni dell’Università della Tuscia aveva lanciato un segno di speranza tra i ciliegi del giardino di casa, con lezioni in video streaming sulla storia e l’immensa cultura legata alla ciliegia. E’ il frutto tipico del comune dell’alto Lazio, ma anche un segno della delicatezza e della rinascita. Il piccolo comune ero divenuto la quarta zona rossa del Lazio. Ora il professore presenta la nuova lezione dal giardino di casa, direttamente sopra l’albero di ciliegio.

Il comune di Celleno (VT) nelle scorse settimane era stato dichiarato zona rossa a causa del propagarsi del coronavirus, soprattutto presso una casa di riposo. Il professor Saverio Senni, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia, aveva lanciato su Facebook delle lezioni in video streaming, tra i ciliegi, per proporre un viaggio nel profilo botanico, agronomico, economico, ma anche poetico, letterario e storico del Prunus avium, il comune ciliegio dolce.

Dato l’enorme successo dell’evento online, il Prof. Senni rilancia la lezione online direttamente sedendo su un ciliegio.

L’evento “Cinquanta sfumature di rosso.Tutto quello che avreste voluto sapere sulle ciliegie e non avete mai osato chiedere” si terrà Sabato 23 Maggio alle ore 17.00 da Celleno (VT) “Borgo Fantasma” con la seconda diretta in streaming, sul Prunusavium, il ciliegio dolce.

La diretta viene proposta da Saverio Senni, docente presso l’Università degli Studi della Tuscia, e sarà trasmessa dalla pagina Facebook del Dipartimento DAFNE dell’Ateneo viterbese.

Le ciliegie, è provato scientificamente, sono il frutto più apprezzato alla vista e per il gusto. È questo l’esito del sondaggio realizzato dall’Ibimet-Cnr di Bologna presso un campione di oltre 500 consumatori.

Così commenta il Professor Senni: “Chi studia il nostro comportamento nell’acquisto del cibo, lo sa bene: le ciliegie si comprano con gli occhi, prima che con il portafoglio. Se lì per lì nel fare la spesa ci colpiscono alla vista le acquistiamo. Così è anche emerso dall’indagine di Ibimet-Cnr di Bologna i cui risultati indicano che il 28% delle donne e il 24% degli uomini ha indicato al primo posto come impatto visivo le ciliegie”.

