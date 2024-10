Un laboratorio sulle onomatopee giapponesi, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, e una speciale visita guidata con degustazione di sake ci aspettano questo fine settimana nelle sale di Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi, la mostra in corso fino al 3 novembre al Museo degli Innocenti di Firenze.

Sabato 12 ottobre, alle 17, i più piccoli saranno coinvolti in un incontro divertente e interattivo, intitolato Laboratorio sul folklore e sulle onomatopee giapponesi. Insieme a Giulia Colelli, dottoranda in Lingue, Letterature e Culture Moderne presso l’Università di Bologna, rifletteranno su un aspetto particolare del linguaggio, le onomatopee, che nel giapponese vengono usate per rappresentare in forma scritta non solo i suoni, ma anche i sentimenti e gli stati d’animo. Durante il laboratorio verranno letti dei racconti tratti dal libro Goro goro di Laura Imai Messina (Salani, 2021) che porteranno i giovanissimi partecipanti alla scoperta di fiabe, storie e creature del Giappone tradizionale: un appuntamento imperdibile per acquisire competenze metalinguistiche in modo stimolante, e scoprire così come lingue diverse descrivano il mondo in modo completamente diverso.

Domenica 13 ottobre alle 17.30 Lorenzo Ferraboschi, massimo esperto di sake e co-fondatore di Sake Company, il primo negozio online dedicato a questa eccellenza giapponese, ci accompagnerà in una raffinata degustazione “itinerante” di sake, attraverso le sale della mostra. Nel corso del nostro viaggio tra le stampe del XVIII e XIX secolo e le altre meravigliose opere esposte, di cui la curatrice dell’esposizione Paola Scrolavezza ci racconterà le leggende più curiose, assaggeremo alcune delle migliori bottiglie di sake, appositamente selezionate per l’occasione, in un perfetto equilibrio tra arte e gusto. I posti sono limitati. Il biglietto per l’evento, che ha il costo di 47 euro, è acquistabile online al link https://shop.vertigosyndrome.it/prodotto/visita-guidata-alla-mostra-con-degustazione-di-sake/.

Per partecipare all’evento di sabato 12 ottobre occorre prenotarsi scrivendo alla mail [email protected]. L’incontro è ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato all’evento, al costo di € 5,00.