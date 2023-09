È con grande emozione e attesa che annunciamo l’uscita del nostro documentario “Mille In Italia”. Questo progetto epico ha portato Radio Incredibile in un affascinante viaggio attraverso l’Italia, percorrendo 1000 km e toccando le città di Torino, Bologna, Grottammare, Pescara e Bari. Attraverso questo viaggio, ci siamo immersi nelle diverse realtà che compongono il nostro paese, mettendo in risalto il Terzo Settore e la Piccola Imprenditoria, i pilastri dell’innovazione e della solidarietà italiana.

Esplorando le Diversità d’Italia

“Mille In Italia” è stato un’esperienza incredibile, che ci ha permesso di incontrare persone straordinarie e di raccontare le loro storie. Ogni città ha un’anima unica e il nostro documentario cattura in modo magistrale la ricchezza delle tradizioni, delle culture e delle voci che danno forma all’Italia. È stato un onore poter condividere con voi questo viaggio, che ci ha insegnato tanto sulla nostra amata nazione.

Il Ritorno di Radio Incredibile: “Edizione Sicilia” dal 15 al 17 settembre

Ma le buone notizie non finiscono qui! Dopo un anno di attesa, siamo lieti di annunciare il ritorno di Radio Incredibile con “Mille In Italia – Edizione Sicilia”. Questa nuova avventura ci porterà nell’affascinante terra siciliana, dove cammineremo sulle orme di due grandi eroi, Giovanni Falcone e Peppino Impastato.

Sicilia, terra di storia, di coraggio e di impegno per la giustizia, sarà il palcoscenico perfetto per un nuovo capitolo di “Mille In Italia”. Condivideremo con voi le storie e le testimonianze che rendono la Sicilia un luogo unico e speciale.

Rimanete Sintonizzati

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità e preparatevi per un viaggio indimenticabile attraverso l’Italia, dalla punta nord a quella più meridionale, esplorando le sue sfumature, la sua storia e la sua bellezza.