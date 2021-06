L’evento internazionale che valorizza e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista e realtà orafe storiche apre ufficialmente le porte della sua prima edizione. L’obiettivo del progetto è quello di rilanciare la sinergia tra il territorio e le attività produttive presenti.

La manifestazione RJW è ideata dall’architetto Monica Cecchini, ideatrice e direttore del progetto. La selezione delle realtà coinvolte si avvale della curatela dell’artista orafo Emanuele Leonardi e della storica e critica del gioiello Bianca Cappello, il giornalista e scrittore Jonathan Giustini animerà uno degli incontri in calendario. Il progetto di marketing e comunicazione è affidato alla consulente Eugenia Gadaleta.

La RJW ad oggi vanta la partecipazione dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e del Console Camerlengo dell’Università e Storico di Arte Orafa Aldo Vitali e tra le diverse associazioni presenti ci sono AGC associazione gioiello contemporaneo e Officine di Talenti Preziosi, e la scuola di formazione artistica di livello universitario per la moda, il design e la fotografia. Accademia Italiana. L’evento è realizzato anche grazie al supporto dello sponsor Montanelli Restauri S.r.l.

Protagonisti sono i jewelry designer e l’eccellenza degli orafi romani, atelier del gioiello, gallerie, accademie e associazioni con sede a Roma. L’esposizione è aperta, su selezione, anche a designer provenienti da altre città italiane e dall’estero.

Una settimana romana all’insegna della cultura e della bellezza animata da mostre, presentazioni, workshop, premiazioni e talk per far vivere e rivivere la Capitale grazie a un progetto inedito per la città, dove inclusione, connessione e gioia sono le parole chiave. Mappe cartacee e virtuali saranno a disposizione dei visitatori per conoscere tutti i luoghi da visitare. Durante l’evento saranno organizzate visite nei siti esclusivi e presso tutte le realtà che aderiranno all’iniziativa.

Molte le candidature arrivate in poche settimane per partecipare al progetto, segno che gli autori orafi e i designer del gioiello hanno voglia di ripartire e mostrare al mondo il meglio di questo settore.

Soprattutto in questo periodo storico così complesso, la città si deve riappropriare degli spazi deputati all’arte, al design e all’artigianato, e deve tornare ad attrarre non solo per le sue magnifiche vestigia storiche ma anche per l’immenso heritage anche nel campo del gioiello artistico. Dare vita a un evento così importante per la città di Roma è una grande sfida e una grande responsabilità, che oggi assume nuovi valori e un rinnovato slancio creativo.

La Roma Jewelry Week avrà come evento di punta il Premio Incinque Jewels indetto dall’associazione Incinque Open Art Monti, contest che intende promuovere la cultura del Gioiello Contemporaneo sul territorio di Roma e che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre per la prima volta nel sito archeologico Auditorium di Mecenate datato 30 a.C.

La Commissione del Premio Incinque sarà composta da una giuria di professionisti del settore:

Laura Astrologo Porché, jewelry journalist per il gruppo Celebre Magazine World e titolare della pagina Instagram @journaldesbijoux, Barbara Brocchi, Creative Manager, Illustratrice, Scrittrice, Designer, Docente IED, Bianca Cappello, storica e critica del gioiello, docente e autrice di diverse pubblicazioni sul gioiello e sulla bigiotteria, Eugenia Gadaleta, consulente di comunicazione e fondatrice del progetto Milano Jewellery Tour, Emanuele Leonardi, art director Jewelry del Premio Incinque Jewels, artista orafo del “Gioiello Narratore”, Matilde Pavone, Maestro orafo specializzato in Alta gioielleria, coordinatore e docente del corso in design del gioiello di Accademia Italiana Roma, Marina Valli, Designer del gioiello, presidente dell’associazione romana

Officine dei Talenti Preziosi OTP e docente in Design del Gioiello, Jonathan Giustini scrittore e

giornalista e Monica Cecchini, architetto, designer e curatrice di eventi d’arte presidente

dell’Associazione Culturale Incinque Open Art Monti e fondatrice del progetto Roma Jewelry

Week.

“È importante fare sistema per dare voce e fare conoscere l’eccellenza in questo settore a livello internazionale – afferma Monica Cecchini e prosegue – vogliamo creare un evento di riferimento per valorizzare la città di Roma e il suo vasto patrimonio culturale, immateriale e artistico che vada incontro alle esigenze di una nuova generazione di turismo lontano da quello frettoloso e consumista”.

Tutti coloro che volessero presentare un progetto, candidare la loro location o esporre durante l’evento RJW devono mandare l’iscrizione entro il 9 settembre 2021 con i loro dati e foto alla mail info@romajewelryweek.com