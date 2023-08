Il Festival Rovigo Cello City, punta di diamante delle proposte concertistiche dell’Associazione Musicale Venezze, festeggia quest’anno la sua decima edizione. Dal 3 al 10 settembre 2023 il capoluogo polesano diventa la capitale del violoncello, anche se in realtà questo ruolo di centro di eccellenza della didattica violoncellistica le spetta e le viene riconosciuto da un tempo molto più lungo.

Ciò grazie al lavoro svolto dal maestro Luca Simoncini, il violoncellista che, in più di 40 anni di carriera, è stato non solo un emozionante concertista, ma anche un docente appassionato e generoso. Simoncini, da poco scomparso all’età di 64 anni, ha fatto del Conservatorio di Rovigo un centro di eccellenza per lo studio del violoncello ed ha formato generazioni di virtuosi di questo strumento che poi hanno intrapreso brillanti carriere di solisti, cameristi, orchestrali e docenti.

A colmare il vuoto resta una potente eredità d’arte e di affetto di cui è testimonianza questo festival, a lui dedicato. Il fondatore Luigi Puxeddu, anche lui noto violoncellista e titolare di cattedra al Conservatorio rodigino, che di Simoncini è stato allievo, ha creato Rovigo Cello City con l’idea vincente di unire una settimana di concerti e master class di grandi solisti dello strumento, vivificati da momenti di concreta condivisione del palcoscenico fra maestri e studenti.

L’edizione 2023 impreziosita da nomi prestigiosi

L’attuale direttore artistico del festival Gerardo Felisatti anche quest’anno ha ideato una stagione di concerti ricca di nomi prestigiosi, primi fra tutti Arthur Hornig, Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che terranno anche master class per gli studenti, e poi Leonora Armellini, Antonio Artese Trio, Stefano Bruno, Nicoletta Confalone, Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, I Solisti di Pavia, Lorenzo Feder, Luca Giovannini, Carlotta Maestrini, Riccardo Martinelli e Luigi Puxeddu.

E con loro saranno sempre presenti I Violoncelli di Rovigo Cello City, l’orchestra di violoncelli composta da studenti del Conservatorio ed allievi delle master class, che ha l’opportunità di salire sul palcoscenico insieme ai grandi maestri. Una prestigiosa occasione per i giovani che studiano questo strumento che il maestro Simoncini sapeva far cantare con il suo suono inconfondibile, romantico e vibrante.

Il festival offre anche l’occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi e nelle località vicine. Una opportunità assolutamente da non perdere.

Ulteriori info

Per il programma dettagliato si rimanda al website e alle pagine Facebook dell’Associazione Musicale F. Venezze e del festival: FB @associazionevenezze @rovigocellocity.

Partner tecnici: Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico impresa sociale con il sostegno economico di Regione Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo.