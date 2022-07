SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani approderà sull’isola di Salina dal 15 al 18 Settembre. Il tema scelto come filo conduttore di questa sedicesima edizione è ‘Diaspore, Incontri e Metamorfosi’ e offrirà diversi spunti per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del viaggio.

Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione del Festival quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale, il premio nazionale Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il tema scelto per la sedicesima edizione del concorso: ‘Uniti per l’Ambiente’.

Tante le novità in programma per il 2022, a cominciare dalle due sezioni speciali: una dedicata all’ambiente con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani, realizzata in partnership con Green Salina Energy Days, l’altra realizzata con il patrocinio dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana, pensata per valorizzare le piccole realtà produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un volto inedito del territorio e delle sue eccellenze tradizionali.

Il progetto speciale

Il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina’, realizzato con il contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività Produttive e ideato da Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) punta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e incontri che celebrano l’unione tra il documentario e le realtà produttive dell’isola.

“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio e cinema e cinema e territorio. Le Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di offrire alla produzione cinematrografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno e dedizione. Storie e prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.

Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a coinvolgere nei prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è dedicata a Salina, dove produttori e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono un racconto poetico dell’isola, della filiera, del prodotto agroalimentare e delle eccellenze territoriali.

Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve dolci saranno protagoniste insieme ai loro produttori e ai territori del documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ e di un suggestivo spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi della sedicesima edizione del SalinaDocFest, che si terrà nella piazza principale di Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.

Il documentario

Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ nato da un’idea di Giovanna Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest e Donpasta, con la regia di quest’ultimo, vuole raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina attraverso la narrazione delle attività di produttori, chef e trasformatori selezionati con l’aiuto di Marzia Beninati, isolana doc e attenta conoscitrice delle produzioni alimentari delle Eolie, che cura la direzione organizzativa del SalinaDocFest.

“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale che punti non solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di questa isola sospesa tra mare e terra ma anche a far conoscere il volto e le storie degli uomini e delle donne che rendono possibili le piccole produzioni alimentari con un lavoro eroico, lontano da schiaccianti logiche di mercato. Con il nostro documentario e con la produzione dello spettacolo, che si terrà il 17 Settembre a Salina, abbiamo voluto dar voce a chi coltiva, semina, raccoglie, produce e crea prodotti unici su quest’isola e alla loro instancabile passione.”

Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Una vetrina d’eccezione e un’occasione di visibilità unica per le eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.

Lo spettacolo

Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso le immagini del documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza di Malfa in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari dell’isola verde delle Eolie.

Lo spettacolo sarà ospitato all’interno della sedicesima edizione del SalinaDocFest che si terrà a Salina dal 15 al 18 settembre ed è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30 nella piazza principale di Malfa.

Il programma del SalinaDocFest 2022