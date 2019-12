Comunicato Stampa:

L’originale format site-specific dedicato alle arti performative ideato da Palazzo Grassi in collaborazione con Enrico Bettinello torna ainvestendone gli spazi con musica, danza e performance.Nella stretta finestra temporale che si estende tra il disallestimento di “Luogo e Segni” e l’avvio dei lavori per accogliere le opere di “Untitled, 2020”, nuova collettiva a cura di Caroline Bourgeois, Muna El Fituri e Thomas Houseago che inaugurerà il 22 marzo 2020,Artisti internazionali di generazioni, ispirazioni e influenze culturali differenti si alterneranno tra le navate e all’interno del cubo di Punta della Dogana, offrendo al pubblicosugli spazi di questo straordinario complesso architettonico. Un’esperienza altamente immersiva in cui, nella scoperta delleGli artisti coinvolti in questa edizione:(Germania),(Stati Uniti),(Zimbawe),(Olanda),(Italia),(Italia),(Stati Uniti),(Siria),(Palestina),(Regno Unito),(Svezia e Belgio).Elettronica pop, dabke, techno, il timbro di un sax modificato, ma anche la riscoperta dei groove più oscuri della vivace scena africana, il rapporto tra corpo e voce, la sperimentazione del movimento e la forza dei segni performativi, sono tutti elementi che gli spettatori sono invitati a esplorare riposizionandosi in continuazione per rinnovare la propria prospettiva percettiva ed emozionale.A partire da lunedì 16 dicembre, su www.ticketlandia.com saranno disponibilicon due serate esclusive a Punta della Dogana: 20€ la singola serata (15€ con riduzione) e 35€ il biglietto che comprende l’accesso a entrambe le serate (28€ ridotto).i titolari della Membership Card di Palazzo Grassi – Punta della Dogana, gli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari, Università Iuav, Accademia di Belle Arti di Venezia, Venice International University e Conservatorio B. Marcello.Il biglietto d’ingresso a Set Up permette di usufruire di tariffe agevolate per la sosta presso il Garage San Marco di Piazzale Roma, venerdì 7 e sabato 8 febbraio (su presentazione del biglietto al momento del pagamento in cassa).