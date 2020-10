Eventi “Sicilia On Line”, programmazione delle nuove attività di We Start

We Start, team di professionisti, costituito durante il periodo di lockdown si accinge ad effettuare la programmazione di nuove attività, mirate a rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da covid-19, presentando un tour di eventi, dal titolo: “Sicilia On Line”.

I professionisti di We Start, prevalentemente siciliani, impegnati in diversi progetti di informazione e formazione manageriale, nonché di sviluppo economico sul territorio siciliano, hanno dovuto rivedere le proprie strategie di sviluppo, in linea con il Dpcm del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, emanato il 24 ottobre 2020, recante nuove misure da adottare per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Verso la fine di novembre invece, si svolgerà un evento dedicato alle PMI del settore agrifood e del hospitality esperienziale, in cui We Start insieme al Co Working neu-noi di Palermo, gestirà un programma di accelerazione per le imprese partecipanti, proponendo delle soluzioni digitali, in ambito di marketing, comunicazione e internazionalizzazione delle imprese agrifood e del turismo esperienziale che hanno bisogno di innovarsi per far

fronte al periodo congiunturale che ci riguarda.

Gli appuntamenti con We Start si concluderanno, infine, con due eventi, che scongiurandone lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle norme anti covid, hanno lo scopo di promuovere due prodotti tipici della provincia di Palermo: lo sfincione di Ficarazzi e il cachi di Misilmeri, entrambi simboli identitari dei rispettivi comuni. Per entrambi i prodotti, We Start ha selezionato le località come brand city, sfruttandone l’enogastronomia e la storia culinaria come volano per creare una denominazione comunale e quindi un’opportunità di sviluppo economico.

We Start, in modo impeccabile, non rimane a guardare l’andamento storico che riguarda l’economia Italiana e quindi Siciliana, ma va sempre alla ricerca della soluzione ottimale per lo sviluppo territoriale di pmi, pubbliche amministrazioni e cittadini siciliani.

