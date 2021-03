Nuovo appuntamento con Sicilian Puppets Series, la rassegna annuale ideata dal Museo delle Marionette che vede coinvolte le 10 compagnie di Opera dei pupi della “Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell’Opera dei pupi”.

Sono 80 gli spettacoli che, fino al 31 ottobre, verranno messi in scena in streaming, gratuitamente (e in presenza non appena possibile) dai teatri stabili di Opera dei pupi e dai luoghi della

cultura di cinque comuni siciliani.Sabato e domenica toccherà alle compagnie Famiglia Mancuso e Franco Cuticchio figli d’arte.

Link diretta streaming: mwww.facebook.com/museoantonio.pasqualino/

