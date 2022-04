La società della conoscenza offre oggi molte opportunità, ma richiede la disponibilità a conoscere e l’opportunità di imparare lungo tutto l’arco della vita. Si parla proprio di soluzioni tecnologiche nell’ambito dell’economia della conoscenza, che rappresenta uno dei settori di maggiore prospettiva perdi sviluppo per gli anni futuri, nel Tavolo Giovani #Lifelong Learning, incontro organizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dedicato alla presentazione delle soluzioni innovative sviluppate da dieci start up nell’ambito del comparto food.



L’incontro sarà trasmesso in diretta online da Palazzo Turati martedì 5 aprile a partire dalle ore 16,00, iscrivendosi al seguente link: https://tavologiovani.it/tavoli-di-networking/tavolo-giovani-lifelong-learning. Intervengono: Alvise Biffi, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Claudio Sponchioni, CEO e Cofounder Jobiri.

Verrà illustrata la case history di Jobiri e a seguire pitch session con la presentazione di dieci progetti innovativi sviluppati da startup nell’ambito del #Learning. Presenteranno le proprie proposte e soluzioni: Algor, Hacking Talents, Connecting Talents, Lacerba, Tutornow, Thesis 4u, Wyblo srl, OfCourseMe, TutorYou S.r.l., Wibo.

Tavolo Giovani è l’iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che mette a disposizione una piattaforma, fisica e virtuale, per dare visibilità alle giovani imprese innovative e per creare occasioni di networking e di confronto, oltre che di apprendimento reciproco e di collaborazione non solo tra le startup, ma anche tra le giovani imprese e altre realtà già consolidate sul mercato, investitori ed ecosistema.